Třešnička na trhu? Čínská automobilka Chery uvažuje o nabídce akcií v Hongkongu

Čínská společnost Chery Holdings uvažuje o primární veřejné nabídce (IPO) akcií své automobilové divize v Hongkongu. Nabídka by mohla divizi Chery Automobile ohodnotit asi na 50 miliard jüanů (více než 164 miliard Kč). Uvedla to dnes agentura Bloomberg, která se odvolává na informované zdroje.



Chery Automobile je jedním z největších čínských vývozců automobilů a jednou z mála čínských automobilek, s jejímiž akciemi se neobchoduje na burze. Je důležitou součástí skupiny Chery, která se zabývá také finančními službami a nemovitostmi.







Po letech poklesu se zdá, že trh s primárními nabídkami v Hongkongu začíná z hlediska objemu ožívat. Přispěly k tomu i přísliby stimulačních opatření Pekingu z minulého měsíce, které vyvolaly prudký růst cen čínských akcií.



Automobilka Chery byla založena v roce 1997 a v Číně i v zahraničí prodává auta pod značkami Chery, Arrizo a Tiggo. Snaží se expandovat do zahraničí, včetně Evropy. Do konce roku 2025 plánuje zahájit sériovou výrobu ve Vietnamu, v první fázi tam chce investovat 800 milionů USD (18,5 miliardy Kč).



Chery loni uvedla, že plánuje zřídit dceřinou společnost v Evropě, která by prodávala auta přímo zákazníkům v Británii, Německu a ve Francii. Letos plánovala spustit výrobu elektromobilů ve Španělsku, agentura Bloomberg ale v září uvedla, že kvůli zavedení předběžných cel na dovoz čínských elektromobilů do EU svůj plán o rok odloží.