Majitel Seznamu Ivo Lukačovič zvažuje uvedení akcií na burzu

Jediný majitel a zakladatel internetové firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič zvažuje uvedení akcií firmy na burzu. Zmínil se o tom na on-line placené platformě Patreon s tím, že je to něco, co mu leží v hlavě. Mluvčí Seznamu Aneta Kapucianová článek na Patreonu označila za průzkum terénu.



"Mé úvahy o IPO Seznam, které z racionálního hlediska také nedává žádný smysl, mohou spadat do stejné kategorie. Vypadá to jako blbost, bolí to, možná budu muset i trochu bojovat, abych to prosadil, ale nakonec to dopadne dobře," uvedl Lukačovič. Zmínil také, že pokud by se IPO - první veřejná nabídka akcií, Seznamu povedlo, byla by firma v daném segmentu sama.



Lukačovič uvedl, že se mu v minulosti povedlo prosadit několik úspěšných nápadů, které nejprve z pohledu klasického tabulkového managementu nedávaly žádný smysl. Zmínil založení Seznam Zpráv nebo nekonečnou domovskou stránku.



Pro pražskou burzu by vstup Seznamu znamenal podle Dohnala velkou vzpruhu. "Nová emise, stabilní firma, zisková, business model pochopitelný. Jeho stabilita, kdy tržby už nerostou nijak závratným tempem, je ovšem svého problém pro valuaci i atraktivitu na BCPP. Seznam by se tak nejspíše stal další spíše pomalou emisí, zajímavou zejména svojí asi stabilní dividendou," uvedl.



Pro Lukačoviče by uvedení Seznamu na burzu znamenalo přísun likvidity, zároveň by ale ztratil poslední slovo při řízení skupiny, uvedl Dohnal. Velký přínos pro Seznam si představit neumí, jedině v případě, že by firma plánovala větší expanzi, na kterou nestačí současné peněžní prostředky. "Nucené otevření investorské veřejnosti by v některých okamžicích mohlo znamenat nepříjemné se otevření konkurenci, zejména Google, který má v ČR nadále na evropské poměry nízký podíl," upozornil.



Největší tuzemská internetová firma Seznam.cz loni zvýšila zisk před zdaněním o šest procent na 1,36 miliardy korun. Tržby stouply o 0,2 procenta na 5,94 miliardy korun. Lukačovič Seznam založil v roce 1996. Firma provozuje stejnojmenný vyhledávač Seznam.cz, zpravodajský server Seznam Zprávy, Televizi Seznam, službu Mapy.cz nebo Sbazar, Sreality a Sauto. Nabízí mimo jiné také srovnávač Zboží.cz, Počasí.cz, Prohlížeč nebo video portál Stream.cz.