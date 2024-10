Růst big techu se pravděpodobně zpomalí, už není tak atraktivní, říká správce fondu

Technologičtí obři, kteří stáli za letošním oživení na amerických akcií, již nejsou atraktivní pro fond Findlay Park Partners, který svým výkonem překonal 86 % konkurentů. Tento fond, který má aktiva v hodnotě asi 11,3 miliardy dolarů a mezi jehož největší podíly patří Group a , prodal ve třetím čtvrtletí celý svůj podíl v Nvidii, stojí v komentáři zaslaném klientům. Akcie tohoto výrobce čipů za uvedené období klesly, zatímco první dvě zmíněné akcie posílily alespoň o 15 %.



Nvidia, která vydělávala na rozruchu okolo umělé inteligence, tvořila v určité době tohoto roku 5 % celkového holdingu fondu Findlay Park. Správce aktiv také snížil svůj podíl ve společnosti (jeho největší pozice za většinu uplynulého desetiletí) na 3 % koncem září ze 4,8 % v srpnu, stojí v informačním listu fondu. „Všichni z Magnificent Seven ospravedlňovali svou nadvýkonnost do určité míry dosaženým růstem, ale nyní jsou očekávání růstu zisků dost vlažná a valuace jsou stále takové, jako by měl tento růstový model pokračovat,“ řekl v rozhovoru Simon Pryke, generální ředitel ve Findlay Parku. "Jedno z těch čísel je špatně."



Tento fond se sídlem v Dublinu investuje především v USA. Podle údajů shromážděných agenturou Bloomberg měl v minulém roce výnos 29 % ve srovnání s 16 % u ostatních společností a s nižší relativní volatilitou. V roce 2023 překonal 90 % vrstevníků. Findlay Park se zaměřuje na sázky na akcie, které mají velkou expozici na domácí americký trh a dodavatelský řetězec. Tento přístup znamená, že nikdy nedržel Teslu nebo , dodal Pryke. Fond drží v Magnificent Seven pouhých 4,8 %, ve srovnání s váhou benchmarku přes 28 %, uvedla firma v poznámce pro klienty.





Americké akcie si letos zapsaly nové rekordy, přičemž rally se po většinu prvního pololetí soustředila na malou skupinu akcií, především technologických. Ale ve třetím čtvrtletí se zisky rozšířily i na menší akcie, protože pominuly obavy z hrozby recese. Investoři také zpochybňují návratnost velkých investic do umělé inteligence. Analytici očekávají, že růst zisků u takzvané skupiny akcií Magnificent Seven se v období červenec-září zpomalí na 18 % z 36 % v předchozím čtvrtletí, podle údajů sestavených agenturou Bloomberg Intelligence.

Celkový výhled pro technologický sektor však zůstává optimistický. Analytici předpovídají, že index informačních technologií S&P 500, který mimo jiné obsahuje Nvidii, a , dosáhne během 12 měsíců přibližně 4 962 bodů, což znamená zisk asi 14 % ze současných úrovní.





Findlay Park drží asi 40 % svého portfolia v akciích s tržní kapitalizací mezi 5 a 50 miliardami dolarů, řekla Rose Vangerven, odpovědná vedoucí investičního fondu. Pryke dodal, že raději investují do podniků typu business-to-business, než do akcií orientovaných na spotřebitele. "Jsou typicky kapitálově nenáročné, mají vysoké opakující se příjmy a vysokou obnovou volné hotovosti."



Zdroj: Bloomberg