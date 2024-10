Tesla představila představila autonomní taxi Cybercab a mikrobus Robovan

Šéf americké automobilky Elon Musk na dnešní akci pro investory představil samořízené taxi Cybercab a autonomní mikrobus Robovan. Podle Muska bude Cybercab stát méně než 30.000 amerických dolarů (zhruba 695.000 Kč). Vozy nebudou dostupné veřejnosti dříve než v roce 2026, uvedla agentura AP.



"Myslím, že náklady na autonomní dopravu budou tak nízké, že si ji můžete představit jako individualizovanou hromadnou dopravu," prohlásil Musk na akci v Los Angeles, kam dorazil v Cybercabu bez volantu a pedálů.



Musk upřesnil, že provoz Cybercabu bude časem stát 20 centů na míli (téměř tři koruny na kilometr) a nabíjení bude indukční, nevyžadující tedy zapojení do sítě. Auta se spoléhají na umělou inteligenci a kamery a nepotřebují další hardware jako konkurenční robotické vozy taxi. Tento přístup ale analytici označují za problematický, jak z technického, tak z regulačního hlediska.



Mikrobus Robovan má mít podle Tesly kapacitu dvacet míst. "Tohle budeme vyrábět a bude to vypadat takhle. Umíte si představit, že půjdete po ulici a tohle pojede proti vám?" uvedl Musk vedle Robovanu. celou akci streamovala na síti X.



Muskův plán je provozovat flotilu samořízených taxi , které si cestující přivolají prostřednictvím aplikace. Vydělávat na tom budou moci i samotní majitelé vozů , kteří budou moci nabídnout své vozy jako robotaxi v době, kdy je nebudou využívat.



Investoři, kteří očekávali konkrétní údaje o tom, jak rychle dokáže rozjet výrobu robotaxi, zajistit schválení regulačními orgány a realizovat silný obchodní plán aby předběhla konkurenty jako Waymo ze skupiny Alphabet, ale zůstali zklamáni, upozornila agentura Reuters. "Všechno vypadá skvěle, ale nic moc z hlediska časových plánů, jsem akcionářem a jsem docela zklamaný," řekl obchodník firmy Triple D Trading Dennis Dick. "Myslím, že toho moc neřekl. Neposkytl mnoho informací," podotkl.



Od 5. dubna, kdy oznámila. že se dnes bude konat představení jejího "robotaxi", vzrostly akcie společnosti o 45 procent, připomněl server listu Financial Times.Tesla na akci předvedla také několik svých černobílých humanoidních robotů Optimus, které se prošli několik metrů od účastníků a poté předvedli taneční pohyby ve futuristicky vyhlížejícím altánu. Musk tvrdil, že roboti budou stát 28.000 až 30.000 USD a budou schopni mimo jiné například hlídat děti, sekat trávník nebo nosit nákupy.Tesla začala prodávat svůj software nazývaný plné samořízení (FSD) před devíti lety. Existují však pochybnosti o jeho spolehlivosti. Systém vyžaduje neustálou pozornost řidiče a nyní ho prověřují regulátoři v USA v souvislosti s dvěma smrtelnými nehodami. Nové robotaxi počítá s tím, že bude plně autonomní, bez dohledu řidiče.

Zdroj: čtk, x.com

Foto: