AMD odhalilo nový čip MI325X, ale ani to nestačilo k růstu

Čtvrteční obchodování na trzích v USA přineslo minimální změny na indexech velké trojky, kdy nejvýraznější snahu o připsání další pozitivní seance jevil technologický Nasdaq Composite, který nakonec ukončil obchodování v lehkém záporu.



Před startem čtvrteční seance byly odhaleny důležitá data k americké inflaci či pokračujícím žádostem o dávky v nezaměstnanosti. Růst cen byl tentokrát nad odhady analytiků, nicméně ne nějak výrazně. Meziměsíčně ceny stouply o 0,2 % vs 0,1 % konsensus a celková yoy na 2,4 % vs odhad 2,3 %, nicméně inflace byla i přesto níže, jak vyšlo v předešlém reportu. Jádrová inflace dokonce zrychlila na 3,3 % z 3,2 %.



V říjnu již odstartovala výsledková sezóna za předchozí čtvrtletí a kupříkladu akcie aerolinky Delta Air se propadly o více jak 1 %. Management společnosti představil výhled pro zisk pro zbytek roku pod odhady a současná čísla za minulý kvartál investory rovněž nenadchly, kdy jak čistý zisk na akcii, tak i tržby skončily na úrovni anebo lehce pod odhady trhu.



Akcie výrobce čipů AMD se v průběhu odpoledne propadly o více jak 3 %, a to po odhalení nového čipu na konferenci v San Francisco. Nový čip bude přímou konkurencí pro zařízení pro data centra od konkurenta , tedy jejich čipu H100. Produkce nového čipu MI325X od AMD započne ještě před koncem roku 2024 a měl by poskytnout softwaru AI lepší paměť či výkon. Akcie posílily o zhruba 1 %.



EUR/CZK 25,35, USD/CZK 23,22, EUR/USD 1,0918, WTI 76,10 USD/barel, Brent 79,41 USD/barel, Troyská unce zlata 2.623 USD