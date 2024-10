KBW: Tento cyklus snižování sazeb bude mít na banky jiný dopad, než v minulosti

Bankovní analytik Christopher McGratty z KBW míní, že Fed bude dál postupně snižovat sazby, pokaždé o 25 bazických bodů. Důležitá je přitom jejich konečná úroveň, kterou expert odhaduje na 3 % dosažená někdy v polovině příštího roku. K tomu dodal, že bankám obvykle svědčí spíše zvedání sazeb. Jak tomu bude během současného cyklu?



McGratty míní, že prudkost, s jakou Fed zvedal sazby, změnila reakci bank na vývoj sazeb. To znamená, že v tomto cyklu „by na tom banky měly být lépe během fáze poklesu sazeb“. Tedy během následujícího jednoho či dvou let. Ziskovosti bank by mělo pomoci i napřímení výnosové křivky. Tedy to, že dlouhodobější výnosy se po delší době opět dostaly nad výnosy krátkodobé. Podle experta by přitom z pohybu sazeb a výnosové křivky měly nyní těžit hlavně regionální banky.



Za atraktivní považuje analytik například akcie společnosti Comerica, opatrnost je naopak podle něj namístě směrem ke komerčním nemovitostem a bankám, které jsou více vystaveny tomuto sektoru. McGratty se také domnívá, že po předchozím turbulentním období se již situace na straně menších bank uklidnila a investory zajímá zejména to, jaká může být jejich standardní ziskovost. On sám přitom odhaduje, že letos zisky regionálních bank jako celku klesnou o 8 %, příští rok by měly o 8 % růst. A v roce 2026 by tempo růstu zisků mělo dosáhnout na 12 %.



Valuace průměrné regionální banky jsou podle analytika stále asi 15 % pod sedmiletým průměrem. Z tohoto pohledu by tedy měl existovat prostor pro vyšší valuace a ceny akcií. „Zejména, pokud se dostaví růst příjmů a ukáže se, že na straně úvěrů je situace stabilnější, než se lidé před rokem domnívali.“ To jsou dva klíčové faktory, které by měly pomáhat sektoru nahoru. McGratty také míní, že na trhu se nyní čeká výrazné snižování sazeb. On sám během posledních měsíců posunul své hodnocení atraktivity jednotlivých akcií směrem k těm, kterým by se vedlo lépe v prostředí nižších sazeb. A směrem od těch, kterým by prospívalo spíše prostředí „výš po delší dobu“. Tedy prostředí, ve kterém by se sazby nacházely delší dobu na vyšších úrovních.



McGratty míní, že nyní nelze obecně říci, že atraktivnější jsou banky, kterým svědčí nižší sazby a méně zajímavé ty, kterým prospívají sazby vyšší. „Každý další investovaný dolar ale půjde nyní spíše k první skupině.“ v následujícím grafu popisuje vývoj monetární politiky na globální úrovni. Září bylo podle obrázku za posledních 24 let čtvrtým měsícem s nejintenzivnějším snižováním sazeb. Proběhlo totiž 26 snížení sazeb. Rekord byl dosažen v březnu 2020, kdy ve světě došlo k 49 poklesům sazeb:







Zdroj: Yahoo Finance, X