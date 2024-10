Víkendář: Cohen vidí nesoulad mezi vývojem ekonomiky a očekávaných zisků, Lee hovoří o silném fundamentu býčího trhu

Abby Joseph Cohen z Columbia Business School dříve pracovala i pro a na CNBC poukázala na to, že stratégové z Wall Street zvyšují své cíle pro americký akciový trh a nejen pro něj. Ona sama se domnívá, že trh nyní čeká spíše stagnace. Ekonomická situace je sice dobrá, ale „hodně dobrých zpráv je v cenách akcií již odraženo“.



Cohen poukázala na to, že podle řady odhadů by zisky obchodovaných firem z amerického trhu měly příští rok růst o 10 – 12 %, některé odhady jsou ještě optimističtější. Na druhou stranu „je ale pravděpodobné, že produkt v roce příštím poroste pomaleji než letos.“ Letos by to konkrétně mohla být asi 3 %, příští rok to ekonomka vidí zhruba na 2,5 %. Tedy ani zdaleka by hospodářství nemělo spadnout do recese, „ale je těžké tvrdit, že tempo růstu zisků by v takovém prostředí mělo jít nahoru.“ Ekonomka také zdůraznila, že valuace „již odráží řadu dobrých zpráv“.



Následující graf ukazuje predikce vývoje zisků a cen od . Podle této banky dosáhnou zisky na akcii v indexu S&P 500 letos 241 dolarů, do dvou let by to mělo být 288 dolarů. Banka pak predikuje, že do roka by index měl dosáhnout na 6300 bodů:





Zdroj: X



Cohen hovořila i o tom, že v minulosti akciové trhy procházely obdobím kolem voleb často bez větších problémů. Nyní ale panuje vyšší nejistota a podle ekonomky by Trumpovy plány týkající se cel měly znatelné negativní dopady. Na dotaz týkající se zdanění nerealizovaných zisků na akciích pak Cohen odpověděla, že zde vidí významný problém s tím, jak by se v praxi taková daň vůbec počítala. Ke zdanění korporátních zisků pak řekla, že efektivní sazba se nyní v USA pohybuje pod sazbou nominální a ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi je pravděpodobně jedna z nejnižších.



O dlouhodobějším výhledu pro americký akciový trh hovořil na CNBC i Tom Lee ze společnosti Fundstrat. Podle něj „dlouhodobý býčí trh stojí na dobrém fundamentu“. A americká ekonomika dokázala dobře projít obdobím vysokých sazeb a nyní Fed sazby snižuje. Podle investora tak existuje velká pravděpodobnost, že akcie dál porostou. „A na konci roku budou výrazně nad 5700 body.“ Jak jsme přitom viděli výše, na konci roku čeká index S&P 500 na 6000 bodech.



Lee také zmínil, že akcie malých firem mají podle jeho firmy stále potenciál k růstu. „Je to jen otázka času.“ Pro jejich pohyb směrem nahoru hovoří jednak zlepšující se výhled na straně ziskovosti a také valuace. Podle Leeho se totiž obchodují s poměrem cen k ziskům kolem 11, což je výrazný diskont vůči valuacím v indexu S&P 500. Nicméně Lee dodal, že doposud byly sázky na akcie menších firem hodně rizikové. Na dotaz týkající se cen ropy uvedl, že ceny ropy nerostou kvůli silnější poptávce, ale z důvodu vyšší nejistoty. A pro spotřebitele by výrazně vyšší ceny ropy byly negativem, „i kdyby šlo o přechodný jev.“



Zdroj: CNBC