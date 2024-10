Carson Block: Zavřete oči a kupujte největší americké akcie, ne ty čínské

Carson Block, který je známý tím, že hledá nadhodnocené společnosti, proti kterým sází, řekl, že většina investorů by nyní udělala lépe, kdyby nakupovala největší americké akcie, protože neustálé přítoky vytlačují trh čím dál výše.



I přes obavy ohledně ocenění poté, co index S&P 500 letos opakovaně dosáhl nových rekordů, se zakladatel Muddy Waters Capital domnívá, že klíčovým faktorem pro další zisky zůstanou přílivy z penzijních fondů, zejména u jmen s velkou váhou.



"Pravděpodobně se vyplatí moc nepřemýšlet, jen zavřít oči a kupovat akcie Velké sedmičky," řekl Block v rozhovoru pro Bloomberg TV s odkazem na skupinu akcií s největší kapitalizací. „V posledních několika letech jsem se ohlédl za svou kariérou krátkého prodejce, spočítal jsem si to a řekl jsem si, že jsem prostě jen mohl mít dlouhou pozici na index S&P 500,“ dodal.



Blockovy komentáře přicházejí na pozadí nového optimismu investorů vůči kohortě špičkových technologických jmen (Tesla, , , Alphabet, .com, a Meta Platforms) po nevýrazném čtvrtletí, kdy snížení úrokových sazeb Fedu podnítilo rotaci do jiných sektorů. Nyní index S&P 500 završil šestý týden zisků v řadě díky solidním firemním ziskům a signálům, že největší světová ekonomika zůstává odolná.



Mezitím Block zopakoval svou averzi vůči Číně, kterou považuje za „neinvestovatelnou“. Pokud jde o akcie asijského národa, upřednostnil by tento dlouholetý čínský skeptik investování ve Vietnamu, kde Muddy Waters založila dlouhodobý fond. I přes nedávnou rally vyvolanou pekingským stimulačním balíčkem Block řekl, že velkými překážkami zůstávají problémy s řízením podniku, „rozmarnost“ politiky a geopolitické problémy.



"Ze střednědobého až dlouhodobého hlediska stále nechápu, jaký má smysl mít peníze vázané na Čínu," podotkl Block a dodal, že z krátkodobého hlediska nemá na Čínu žádný názor.



„Nakonec Čína, na rozdíl od Vietnamu, ke kterému jsme velmi konstruktivní, nevnímá, že by skutečně potřebovala zahraniční kapitál. A nemyslím si, že má v úmyslu dlouhodobě vycházet vstříc zahraničnímu kapitálu,“ doplnil.



Zdroj: Bloomberg