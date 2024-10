Čína uvolní více peněz na výstavbu a na podporu bydlení, usnadní financování

Čína do konce roku zvýší objem peněz vynaložených na výstavbu a na podporu bydlení ve formě půjček až na čtyři biliony jüanů (13 bilionů Kč). Na dnešní tiskové konferenci v Pekingu to podle hongkongského listu South China Morning Post (SCMP) oznámil náměstek vedoucího Státního úřadu pro finanční dohled Siao Jüan-čchi. Dosud Peking v letošním roce schválil půjčky za 2,23 bilionu jüanů.



Vláda dnes také oznámila další opatření k deregulaci trhu, jako je zrušení omezení nákupu a prodeje, cenových regulací nebo standardů definujících běžné bydlení.



Tiskové konference se účastnil také ministr pro bydlení a rozvoj měst a venkova Ni Chung, podle nějž se trh s bydlením po třech letech může odrazit ode dna. Říjnové údaje totiž poprvé ukázaly nárůst prodeje nemovitostí. Vláda podle něj nakonec "těžkou bitvu" vyhraje.



Od ledna do září bylo postaveno nebo přiděleno 1,48 milionu bytů v rámci projektů dostupného bydlení. Do konce roku se do nich má nastěhovat 4,5 milionu lidí.



Ministr financí Lan Fo-an v sobotu uvedl, že Čína v příštích třech měsících vydá dluhopisy přibližně za 2,3 bilionu jüanů (7,5 bilionu Kč). Oznámená opatření se ale u investorů bezprostředně setkala jen s vlažným přijetím.



Zavedení opatření na podporu ekonomiky v září oznámila čínská centrální banka a rovněž politbyro ústředního výboru vládnoucí komunistické strany. Centrální banka mimo jiné přikročila ke snížení úrokových sazeb, zatímco politbyro v čele s prezidentem Si Ťin-pchingem se zavázalo vydávat státní dluhopisy a využívat je k lepší realizaci "hnací role vládních investic".



Čínský trh s nemovitostmi je od vrcholu v roce 2021 v silném útlumu. Peking v reakci na to dosud zrušil řadu omezení na nákup nemovitostí a prudce snížil hypoteční sazby a požadavky na akontaci.



Zatím se ale nepodařilo zvýšit poptávku ani zastavit prudký propad cen realit. Krize na trhu s nemovitostmi těžce doléhá na ekonomiku a ochromuje důvěru spotřebitelů vzhledem k tomu, že 70 procent úspor domácností je uloženo v nemovitostech.



Série vládních opatření z poslední doby tak představuje další pokus obnovit důvěru v druhou největší ekonomiku světa. Řada neuspokojivých statistických údajů také vyvolala obavy z dlouhodobého zpomalení růstu.