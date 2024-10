JPMorgan: Poptávka po dolarech je před volbami v USA na vzestupu

Poptávka po amerických dolarech se minulý týden prudce zvýšila a investoři očekávají, že zájem před blížícími se prezidentskými volbami ve Spojených státech vydrží. S odkazem na data investiční banky Chase & Co to dnes uvedla agentura Bloomberg. Obchodníci proti americké měně prodávali zejména australské a singapurské dolary, což je známkou toho, že se zajišťují vůči měnám spojeným s Čínou.



Silná poptávka je také po nákupu dolarů vůči mexickému pesu a vůči euru. Zájem z poslední doby přichází po nepříznivém čtvrtletí, které bylo pro americkou měnu nejhorší od konce loňského roku. To dává obchodníkům dostatečný prostor k tomu, aby před volbami v nákupech dolarů pokračovali.



"Volební obchod je tady," napsali analytici americké banky. "Navzdory dosavadním nákupům dolarů od začátku října vypadá celkový čistý objem nakoupených dolarů stále poměrně neutrálně. V příštích dvou týdnech je zde prostor pro další zajištění před volbami," dodali.



Prezidentské volby v USA jsou plánovány na úterý 5. listopadu. Postaví se v nich proti sobě Kamala Harrisová za Demokratickou stranu a Donald Trump za Republikánskou stranu. Harrisová je v současné době viceprezidentkou ve vládě Joea Bidena, Trump se snaží vrátit do Bílého domu, kde jako prezident úřadoval v letech 2017 až 2021. Předvolební průzkumy ukazují, že preference jsou téměř vyrovnané, v poslední době se o trochu více kloní k Harrisové.



Analytici také zaznamenali výraznější prodej eur, zvláště u některých opčních strategií zaměřených na oslabení eura k paritě s dolarem. Riziko, že euro sklouzne až k paritě, se přitom zvyšuje. Trump totiž hrozí rozšířením amerických cel mimo Čínu, a to i do Evropy, pokud ve volbách uspěje.



Euro se dnes odpoledne prodávalo na devizových trzích v blízkosti 1,08 USD. Je tak výrazně slabší než před měsícem, kdy stálo asi 1,12 USD. Vrací se ale k hodnotám, v jejichž blízkosti se pohybovalo v posledním roce.