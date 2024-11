Zaměstnanci Boeingu schválili zvýšení mezd o 38 procent, stávka skončí

Stávkující zaměstnanci amerického výrobce letadel schválili nejnovější návrh společnosti na zvýšení mezd a ukončí více než sedmitýdenní protestní akci. Informovaly o tom dnes ráno SEČ světové agentury s odvoláním na odborový svaz IAM District 751. Členové odborů se vyslovili pro návrh na zvýšení platů o 38 procent během čtyř let.



"Je to vítězství," řekl po vyhlášení výsledků hlasování o nabídce hlavní vyjednávač odborů Jon Holden podle agentury Reuters. Pro přijetí nabídky se vyjádřilo 59 procent hlasujících členů odborů.



Předchozí dva návrhy stávkující zaměstnanci odmítli. Podle prvního návrhu se měly mzdy během čtyř let zvýšit o 25 procent a podle druhého o 35 procent. První návrh v září odmítlo téměř 95 procent zaměstnanců, proti druhému návrhu se postavilo zhruba 64 procent zaměstnanců.



Odbory původně požadovaly zvýšení mezd během čtyř let o 40 procent. Nejnovější návrh nicméně už dříve označily za maximum, kterého bylo možné pomocí stávky dosáhnout. zároveň odmítl vyhovět požadavku stávkujících zaměstnanců na obnovení firemního penzijního plánu, který byl zmražen před téměř deseti lety, podotkla AP.



Stávka zhruba 33.000 zaměstnanců firmy na západním pobřeží Spojených států začala 13. září a zastavila výrobu nejprodávanějšího letadla 737 MAX i letadel 767 a 777. Podle odhadu společnosti S&P Global Ratings stála stávka zhruba miliardu dolarů (přes 23 miliard Kč) měsíčně.



Společnost nedávno oznámila, že její čistá ztráta se ve třetím čtvrtletí téměř zečtyřnásobila na 6,17 miliardy dolarů z 1,64 miliardy před rokem. Firma rovněž uvedla, že zruší po celém světě zhruba 17.000 pracovních míst, což odpovídá zhruba deseti procentům její celkové pracovní síly.