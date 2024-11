Úvod týdne se akciím na Wall Street vůbec nevydařil, nicméně následující dny budou pořádná jízda

Pondělní obchodování na zámořských trzích bylo sice okořeněno o jeden makroekonomický údaj, a to ve čtyři hodiny zveřejněné průmyslové objednávky za září, které meziměsíčně poklesly v rámci konsensu, jinak by se ovšem seance dala shrnout jako čekání na nového prezidenta USA, což bychom se mohli dovědět zítra či vyčkávání na zasedání americké centrální banky, které proběhne tentokrát v druhé polovině týdne a velmi pravděpodobně základní úroková sazba v USA klesne o 0,25 % na 4,75 %.Největší pohyby byly vidět na průmyslovém indexu Dow Jones Industrial Average, který poklesl i o 400 b., aby nakonec skončil v mínusu přibližně 0,5 %. Volatilní den byl zaznamenám i u technologického Nasdaq 100 , který střídal oblačno s oblohou bez mráčků, aby na závěr zakončil obchodování v lehké ztrátě.Jaké akcii se pondělí vydařilo solidně, tak to byl naprostý lídr v polovodičovém odvětví . Akcie této firmy reagovaly pozitivně ke zprávě o zařazení do Dow Jones Industrial Average v průběhu následujících dní. nahradí v indexu dalšího velkého čipaře , který si v posledních letech prochází těžkými chvílemi a dnešek nebyl výjimkou a akcie Intelu odepsaly přes 2 %.Bohužel letošní pokles akcií o zhruba 54 % dělá z Intelu nejhůře performující firmou z Dow Jones . Společnosti rovněž poprvé po takřka třech dekádách klesla tržní kapitalizace pod 100 mld. USD , a tak po 25 letech bude v indexu Dow Jones nahrazena naprostou špičkou v oboru , která vzrostla jen letos o více jak 200 % a je v top 3 nejhodnotnějších společnostech světa spolu s a .EUR/CZK 25,32, USD/CZK 23,26, EUR/USD 1,0886, WTI 71,46 USD/barel, Brent 74,98 USD/barel, Troyská unce zlata 2.738 USD