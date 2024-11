Skupina mmcité zveřejnila výsledky za Q3 2024. Tržby meziročně klesly, výhled zisku drží na 101 mio. CZK

Skupina mmcité, jejíž akcie se obchodují na trhu Start pražské burzy, včera po skončení obchodování zveřejnila vybrané ukazatele hospodaření za první tři kvartály roku 2024. Konsolidované tržby dosáhly úrovně 706 milionů korun a provozní zisk EBITDA 70,8 milionu korun při EBITDA marži 10 %. Vzhledem k tomu potvrzuje představenstvo mmcité a.s. roční výhled provozního zisku EBITDA při mírném snížení odhadu tržeb.





Konsolidované údaje v tis. CZK Q1 – Q3 2024 Výhled 2024 Tržby 706.272 1.120.000 (snížení z původních 1.190.000) EBITDA 70.800 101.000 EBITDA marže 10,0 % 9,0 %

Výkon skupiny mmcité se po historicky extrémně úspěšném roce 2023 vrátil na střednědobou růstovou trajektorii roku 2022. Konsolidované tržby jsou za první tři kvartály nižší o 8,8 % ve srovnání s rokem 2023, důvody jsou zejména konsolidace na některých trzích, tedy návrat k organickému růstu z let před rokem 2023, případně útlum veřejných investic a stavebnictví . Nicméně ve výhledu na celý rok 2024 se stále předpokládá dosažení provozního zisku EBITDA ve výši 101 mio. CZK při upravených tržbách 1 120 mio. CZK (EBITDA marže 9,0 %).Výstavba výrobní haly v areálu firmy Kovostal, kterou mmcité získalo akvizicí v roce 2023, se stále projektuje a analyzuje. Zároveň se zjišťují možnosti rozvoje areálu i na stávajícím pozemku v Topolné. Během prvního pololetí 2025 by mělo padnout rozhodnutí, kterou cestou se skupina mmcité vydá. Předpokládané stěhování do nové výrobní haly se očekává v roce 2027.Přestože se projekt výstavby nové výrobní haly mírně posouvá v čase, skupina mmcité investuje do rozšiřování výroby. Proběhla tak v první polovině roku instalace dvou tryskacích linek a nyní i investice do nové lakovny, a to ve stávajících výrobních prostorách ve Veselí nad Moravou. mmcité má tak nyní díky tomu téměř všechny povrchové úpravy ve své vlastní režii. To přináší zvýšení flexibility, kvality a efektivity výroby.I díky tomu se podařilo letos optimalizovat produkční kapacitu nad potřeby obchodu, a skupina je tak nyní nastavena na růst obratu o 5 % ročně. Díky lepší organizaci práce se zkracuje výrobní doba a tím roste kapacita, efektivita a ziskovost. Proti tomu se však očekává růst nákladů na mzdy i tlak na nižší ceny u odběratelů na trzích v regionu CEE.mmcité se nyní zaměřuje také na rozvoj pobočky v Mexiku s cílem zvýšit obrat i ziskovost lokální výroby a posílení pozice v severoamerickém regionu. Mexiko je samo o sobě významný trh (populace cca 130 milionů lidí) a roste zde kupní síla. Jedná se o trh velice podobný brazilskému, kde má skupina mmcité také výrobní a obchodní pobočku.Skupina mmcité se letos opět účastnila výstavy na Designbloku. Díky vstupu na burzu se skupina mmcité vydala na cestu nových začátků s firmou Kovostal. Právě její produkty společnost poprvé odprezentovala v minimalistické instalaci s názvem: Mládí v kině. Praskající popcorn se dostal do všech koutů Muzea hlavního města Prahy a také na výstavní plochu se sedačkami Skive.Za účasti mmcité proběhla také konference ASLA o krajinné architektuře, která je největším setkáním krajinných architektů a příbuzných profesionálů na světě. Tento rok mmcité představilo ve Washington D. C. ostrovy kultivace Platform. Za zmínku stojí i bratislavská konference Start with Children, která se mimo jiné věnovala veřejnému prostoru pro děti.Produkty Typo, Morse, Ufo a Platform v tomto roce úspěšně bodují nejen u veřejnosti, ale také u odborných porot. Skupina mmcité si tak již letos odnesla četná designová ocenění. Jednalo se o ocenění Good Design, Red dot, Edida Czechia 2024 či German Design Award.Společnost mmcité a.s. je také letos nominována na ocenění SME Awards 2024 - cenu o nejlepší evropské IPO roku v segmentu malých a středních firem. Vyhlášení výsledků proběhne 19. listopadu v Budapešti. Do mmcité také letos zamířilo ocenění Firma roku Zlínského kraje 2024. Celorepublikové finále, kam mmcité postoupila, se uskuteční 6. listopadu. mmcité také letos získala ocenění Férový zaměstnavatel Zlínského kraje pro rok 2024 a Ocenění Českých Lídrů 2024, kde získala ocenění v kategorii Výjimečná firma.