Inflace v Česku v říjnu zrychlila, ceny meziročně stouply o 2,8 procenta

včera blije nova jak je vše špatně a na potvrzení se ptá babky přes supermarketem co říká ne ceny čokolády, babka se rozčiluje do kamery, jak je to hrozné a že je drahota a nakonec dotaz co bude dělat a babka no koupím těch 100g "čokolády" v adv.kalendáři za 600 co mám dělat ? tvl to je česká realita, lidi mají peněz jako sr..ek, jinak by to prostě nekoupili

Přesně tak, nadává a přesto to koupí.. dokud tohleto bude pokračovat, tak zdražovat se bude pořád.. Lidí nekupujte to za tyhle ceny. Nechte jim to tam, ať se jim to zkazí! štíreček

Vysvetluji to vnoucatum. kat