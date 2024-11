Ifo: Německé podniky mají nejméně zakázek od finanční krize před 15 lety

Německé podniky mají nejméně zakázek od finanční krize před 15 lety. V říjnu si na nedostatek objednávek stěžovalo 41,5 procenta oslovených podniků, což je nejvíce od roku 2009. Dnes to na svém webu uvedl hospodářský institut Ifo. V průmyslu informoval o chybějících zakázkách téměř každý druhý podnik. To dál brzdí hospodářský rozvoj v zemi, uvedl šéf průzkumu Ifo Klaus Wohlrabe.



"Nedostatek zakázek nadále brzdí hospodářský rozvoj v Německu," řekl Wohlrabe. Ušetřeno podle něj nezůstalo téměř žádné odvětví. "Nárůst počtu nevyřízených objednávek v září může být znamením naděje. K tomu, aby byly objednávkové knihy opět plné, však zbývá ujít ještě dlouhou cestu," dodává.



Obzvláště znepokojivá je situace v klíčových odvětvích, jako je strojírenství, kovoprůmysl a elektrotechnický průmysl. Nejvíce zakázek mají odvětví, jako je výroba nápojů a potravin, kde podíl firem s příliš malým počtem zakázek nedosahuje 20 procent. Kvůli špatné situaci v průmyslu si na nedostatek zakázek stěžuje také odvětví dopravy, u personálních agentur jsou to dokonce dvě třetiny. Sektor služeb je na tom lépe než průmysl, nedostatek zakázek tam hlásí 32,1 procenta firem. S nárůstem o 0,9 procenta se však i tam situace v poslední době zhoršila.



Podle analýzy manažerů, podnikatelů a ekonomů oslovených agenturou Reuters by se Německo mělo začít více soustředit právě na sektor služeb. Ten je totiž v Německu menší než ve srovnatelných evropských ekonomikách. Roste ale rychleji než výrobní odvětví. Německo má největší ekonomiku v Evropě.



Sektor služeb v Německu podle údajů Eurostatu představoval v loňském roce 70 procent hrubého domácího produktu (HDP), zatímco ve Francii to bylo 78 procent, v Itálii 72 procent a ve Španělsku 75 procent HDP.



"Pokud se podaří trochu posílit sektor služeb, mohlo by to kompenzovat pokles ve výrobě," řekl agentuře Reuters vedoucí pracovník think tanku Bruegel a profesor ekonomie na Svobodné univerzitě v Bruselu Guntram Wolff.



Služby sahají od pohostinství přes finančnictví až po IT a tvoří většinu německé ekonomiky. V první polovině letošního roku vzrostly proti stejnému období loni o 1,6 procenta, zatímco zpracovatelský průmysl o 2,8 procenta klesl, ukázaly údaje Institutu německého hospodářství (IW).