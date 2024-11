Powell svými jestřábími komentáři nepotěšil Wall Street

Americké akciové trhy pokračovaly v konsolidaci poté, co v minulém týdnu index S&P 500 přidal úctyhodných 4,7 %. Tento index dnes odepsal 0,6 %, což představuje jeho nejhorší ztrátu v tomto měsíci. Mírně zhoršená nálada převládala na Wall Street od začátku obchodování, ale větší ztráty nabraly hlavní indexy až po proslovu Jeroma Powella v poslední hodině obchodování. Šéf Fedu totiž uvedl, že silná ekonomika umožňuje Fedu opatrný přístup při dalším rozhodování o sazbách. Powell k tomu řekl: „Ekonomika nevysílá žádné signály, že musíme spěchat se snižováním sazeb.“



Po těchto poznámkách postupně umazaly zisky i tituly, kterým se během dne celkem dařilo. Mezi nejslabšími tituly z indexu S&P 500 byly akcie technologické firmy Super Micro, které klesaly dokonce dvouciferným tempem. Z tohoto miláčka investorů se téměř přes noc stal vyvrhel poté, co se u firmy objevily zprávy o možných účetních machinacích. Dnes se k tomu navíc přidaly i spekulace, že tento titul by mohl opustit index S&P 500.



Dnešní den navíc přinesl obrácený vývoj u obchodů navázaných na Trumpovo volební vítězství. Akcie , kterým se v návaznosti na Trumpovo zvolení extrémně dařilo, propadly o necelých 6 %. Naopak akcie ze solárního sektoru, které se od zvolení Trumpa trápí, dnes dokázaly výrazně zabrat. Akcie Enphase a se tak dostaly na špičku dnešní výkonnosti v rámci indexu S&P 500.