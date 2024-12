ECB zvažuje další snížení sazeb, akcie Broadcomu prudce rostou po očekávaném nárůstu prodejů AI produktů a futures jsou opatrně zelené

ECB by mohla snížit sazby v lednu i v březnu. Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes jmenuje nového premiéra po sesazení Michela Barniera Marine Le Penovou. Ruský prezident Vladimir Putin není ochoten vyjednávat o ukončení války na Ukrajině, což vede USA a spojence k pokračování vojenské pomoci Kyjevu v hodnotě 500 milionů USD. Akcie Broadcomu po uzavření trhu prudce vzrostly díky předpovědi 65% nárůstu prodeje AI produktů a překonání očekávání zisků. Evropské futures jsou dnes zelené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx mini +0,0 %, FTSE 100 mini +0,1 % a DAX +0,0 %.



Guvernéři z Evropské centrální banky mohou v lednu a pravděpodobně také v březnu snížit sazby o dalšího čtvrt procentního bodu, protože inflace se stabilizuje a růst zůstává pomalý. Pimco a Fidelity však patří mezi investory, kteří tvrdí, že zhoršující se ekonomický výhled může přinutit ECB snížit o více, než se očekává.



Francouzský prezident Emmanuel Macron má dnes jmenovat nového premiéra. Sesazení bývalého premiéra Michela Barniera Marine Le Penovou znamená tvrdou lekci pro jeho náhradníka – vůdkyni krajní pravice nelze usmířit.



Ruský prezident Vladimir Putin není připraven vyjednávat o ukončení své války na Ukrajině, takže USA a spojenci musí držet tok zbraní do Kyjeva, řekl šéf lotyšské diplomacie. Spojené státy slíbily poskytnout Ukrajině další vojenskou pomoc, tentokrát v hodnotě 500 milionů USD. Nový balík tvoří například munice do salvových raketometů HIMARS, drony či protitankové systémy Javelin a AT-4.



Akcie Broadcom v prodlouženém obchodování prudce stouply poté, co předpověděl 65% nárůst prodeje svých AI produktů v prvním čtvrtletí. Jeho zisky také překonaly očekávání u klíčových metrik. A mezitím OpenAI dává chatbotu ChatGPT možnost hovořit s uživateli o tom, co vidí ve video kanálech v reálném čase.



Elon Musk obnovil svůj spor s Americkou komisí pro cenné papíry (SEC) zveřejněním dopisu, v němž se uvádí, že tato agentura vyšetřuje Neuralink, jeho společnost zabývající se implantáty mozku a počítačů. Nejbohatší muž světa chce také přebudovat základnu SpaceX v Texasu na nové město a přesunout tam sídlo společnosti z Kalifornie. Mezitím jeho charitativní nadace loni rozdala dary ve výši 237 milionů dolarů – většinou však svým vlastním subjektům.