Nasdaq si vybral pauzu

Technologický Nasdaq si po včerejším překonání hranice 20 000 bodů dnes vybral přestávku, když odepsal 0,7 % a uzavřel obchodní den lehce pod magickou hranicí. Obdobně na tom pak byly i další zámořské indexy (S&P 500 -0,5 % a Dow Jones Industrial Average -0,5 %).



Softwarový gigant Systems propadl o 13,7 % po zklamání, které přinesl výhled tržeb. Ten indikuje, že kroky společnosti, které měly stavět na zařazení umělé inteligence do její produkce začnou generovat odpovídající návratnost až v delším horizontu. Investice do AI byla nezbytná především kvůli ochraně vůči menším hráčům v oblasti kreativního softwaru, kteří zdá se budou jednoduchými nástroji ukrajovat tržní podíl od giganta oboru. Máme zde na mysli především známý software Photoshop.



Online obchod s krmivy pro domácí mazlíčky Chewy zažil relativně volatilní seanci se zakončení 2,1 % v záporu. Jeden z jeho hlavních akcionářů uvedl, že hodlá prodat podíl v hodnotě 500 milionů USD. Mediální společnost Warner Bros Discovery uveřejnila plán na rozdělení byznysu kabelové televize od streamovacích a studiových jednotek, na což její akcie reagovaly nárůstem o 15,4 %. Burzovní debut dnes zažila další softwarová společnost ServiceTitan. Cena v IPO byla 71 US dna akcii a otevření proběhlo za 101 USD (+42 %). Denní maximum dosáhla 105 USD a minimum 100,05 USD. Obchodní den uzavřela nakonec na hodnotě 101 USD.