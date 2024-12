Americké přístavy patří mezi největší na světě. Jejich efektivita je ale mimořádně nízká

Během období, kdy existovala řada úzkých hrdel ve světových výrobních a logistických vertikálách, se často poukazovalo na to, že před americkými přístavy čeká dlouhá řada lodí na odbavení. Bloomberg si nyní všímá, že podle analýzy Světové banky patří americké přístavy mezi ty největší na světě, ale jejich efektivita je mimořádně nízká. Co stojí za tímto stavem?



Následující tabulka ukazuje nejefektivnější přístavy na světě, kdy efektivitu určuje to, jak dlouho musí lodě v průměru v daném přístavu čekat. V první trojce nalezneme přístavy z Číny, Ománu a Kolumbie. Nejefektivnějším americkým přístavem je přístav ve Filadelfii, v celosvětovém žebříčku dosáhl na 55. místo. Další americké přístavy jsou od těch nejefektivnějších vzdáleny ještě mnohem více:







Bloomberg připomíná, že efektivita přístavů výrazně ovlivňuje výrobní vertikály a následně návratnost investic a také růst celé ekonomiky. Efektivitu nyní významně ovlivňuje robotika a automatizace a nejefektivnější přístavy na světě k tomu intenzivně využívají digitalizaci. Podle jiných názorů může ale v případě amerických přístavů dojít k výraznému zvyšování produktivity tím, že se jednoduše zvýší počet hodin, během kterých je přístav v provozu.



Na Bloombergu přirovnávají fungování přístavu k letišti s tím, že si lze poměrně jednoduše představit, jak prudce by vzrostl počet neodbavených klientů v případě, že by letiště nefungovala během víkendů a o pracovních dnech by byla otevřená pouze od osmi ráno do šesti večer. Přístavy v USA mají přitom hodně daleko do toho, aby byly v provozu sedm dní v týdnu 24 hodin denně. K tomu by podle Bloombergu jejich produktivitu zvýšila větší kapacita na straně vlakových nádraží a přepravních kapacit.



Na celosvětové úrovni se dá podle některých názorů čekat další růst objemu kontejnerové nákladní dopravy. Bloomberg poukazuje na to, že společnosti Hapag-Lloyd a Maersk spolupracují na projektu , kdy existuje několik klíčových přístavů (červené body na mapě), na které je zboží dováženo největšími loděmi a z nichž je dále přepravováno menšími do hustší sítě přístavů:







Podle Bloombergu přístavy po celém světě investují do větších kapacit, ale v USA stále trvá dvakrát až třikrát tak dlouho, než je naložen či vyložen jeden kontejner ve srovnání třeba s přístavy v Asii. A i kdyby přešly na non stop provoz, neposunulo by je to na úroveň efektivity běžné například v Ománu. Takové přístavy totiž překládají zboží zejména z jedné lodi na druhou, zatímco v amerických přístavech se kontejnery překládají z lodí na železnice nebo silnice.

Zdroj: Bloomberg