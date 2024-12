Rozbřesk: Koruna na konci roku v laufu. Vydrží dobrá nálada v roce 2025?

Česká koruna prožívá vydařený konec letošního roku. Zatímco ještě v polovině listopadu oslabila na 25,40 EUR/CZK, aktuálně testuje úroveň téměř o dvě procenta silnější. Na dostřel 25,00 EUR/CZK se přitom koruna posunula navzdory znovu-zvolení Donalda Trumpa amerických prezidentem, stejně jako pokračujícím problémům v německém průmyslu, jež se částečně přelévají i do Česka.



Zisky koruny odrážejí zejména příznivý vývoj úrokového diferenciálu. Zatímco sazby na tuzemském peněžním trhu vykazují známky stabilizace, kratší konec eurové křivky zaznamenal viditelnější pokles. Výsledkem je rozšíření spreadu mezi dvanáctiměsíčním PRIBORem a EURIBORem zhruba o 45 bazických bodů od poloviny září. Jinak řečeno, koruna je nyní z pohledu investorů atraktivnější, neboť nabízí relativně vyšší zhodnocení.



Jaký je prostor pro další zisky koruny? V krátkodobém horizontu může koruně dodat impuls čtvrteční zasedání ČNB. A to za předpokladu, že si centrální banka vybere pauzu v cyklu snižování sazeb a směrem k nejbližším měsícům si udrží jestřábí rétoriku. Pak je možné, že se koruna na samotném konci roku podívá pod 25,00 EUR/CZK. K tomu by mohla pomoci i tradičně slabší obchodní aktivita, a tedy i nižší likvidita na korunovém trhu mezi vánočními svátky a Novým rokem.



Pro začátek roku 2025 jsme však na korunu naladěni spíše neutrálně. Příznivý vývoj úrokového diferenciálu budou neutralizovat negativní impulsy. Prostor pro další zisky koruny omezí nástup Donalda Trumpa do Bílého domu, jehož politiky budou pro korunu spíše přítěží, ostatně podobně jako silný dolar. Zranitelná zůstává tuzemská měna (a také ekonomika) především v souvislosti se zvyšováním celních tarifů a geopolitickým vývojem na Ukrajině. Podobně tomu je i v případě vleklých problémů německé ekonomiky, které oddalují oživení českého průmysl až do druhé poloviny 2025.



Shrnuto, podtrženo, náš výhled počítá se setrváním koruny těsně nad hranicí 25 EUR/CZK pro první polovinu příštího roku. To však neznamená, že by koruna měla zůstat nehybná, naopak zdroje volatility budou nejen politiky Donalda Trumpa, ale např. také parlamentní volby v Německu a Francii.



*** TRHY ***



Koruna

Koruna koketuje s hranicí 25, 00 EUR/CZK a vyhlíží čtvrteční zasedání ČNB. Předpokládáme dočasnou pauzu v procesu snižování sazeb, přičemž dopad na korunu bude odvislý od razance doprovodné rétoriky (více k našemu pohledu na krátkodobý a střednědobý výhled v úvodníku).



Eurodolar

Eurodolar včera vcelku snadno vstřebal jak páteční snížení ratingu Francie, tak především rozporuplné výsledky podnikatelských nálad v eurozóně a USA. Mírně lepší než očekávané prosincové PMI v EMU totiž ukázaly, že podnikatelská aktivita již druhý měsíc po sobě klesá. Tempo poklesu však bylo pomalejší než v listopadu (49,5 ze 48,3). Mírný návrat k růstu služeb (51,4 ze 49,5) nedokázal vymazat pokračující pokles ve zpracovatelském průmyslu (45,2; beze změny). Naopak americká PMI končí v roce 2024 na 33měsíčním maximu (56,6 z 54,9) při prudkém růstu sektoru služeb (58,5 z 56,1), podnikatelé v průmyslu však zahlásili pokles produkce (48,3 z 49,7) a vyšší ceny.

Eurodolar bude dnes dopoledne sice monitorovat výsledky dalších podnikatelských nálad přicházejících z Německa (především pak index Ifo), trh se však bude spíše připravovat na zítřejší zasedání Fedu. Za zmínku stojí ještě americké maloobchodní tržby za měsíc listopad, které mohou poopravit údaje o běžících odhadech HDP za tento kvartál, a to těsně před zasedáním Fedu.



Regionální Forex

Dnes odpoledne zasedá Maďarská centrální banka (MNB), která zcela jistě ponechá svoji základní úrokovou sazbu na nezměněné úrovni 6,50 %. Ačkoliv se inflace v Maďarsku vyvíjí vcelku rozumně, tak MNB má stále problém s relativně slabým forintem. Ten sice v poslední době zpevnil, ale do úrovně, kterou jsme registrovali před americkými volbami má daleko. I proto musí MNB ve svých komentářích našlapovat opatrně.



Akcie

Na začátku posledního předsvátečního týdne se dařilo technologickým akciím, a to dokonce takovým způsobem, že index Nasdaq Composite svým nárůstem o 1,2 % překonal historické maximum. Za růstem stojí především automobilka Tesla (+6,1 %). Do technologického indexu Nasdaq 100 bude nově zařazena společnost MicroStrategy, která v průběhu včerejšího obchodování rostla o téměř 4 %, uzavřela ale na nule. Zařazení do tohoto indexu nemine ani Palantir, jehož akcie ale poklesly o 0,4 %. Agentura Jefferies snížila doporučení na akcie automobilky Ford, která na to konto oslabila o 3,9 %. Společnost Capri Holdings včera narostla o 3,7 %.