Závěr roku se na Wall Street nevydařil, ale S&P 500 za celý rok +24 %. Které tituly rostly nejvíce?

Americké akciové trhy na závěr roku navázaly na nervozitu předchozích dní a při absenci nových zpráv oslabily počtvrté v řadě. Investoři tak navázali na špatnou náladu, které přineslo poslední zasedání Fedu. Ačkoliv se hlavní indexy na Wall Street pár dní před Vánoci dokázaly vzpamatovat, nedokázaly vytvořit nová maxima, a i to zřejmě vedlo k nedůvěře a slabosti akcií v samotném závěru roku. Nervozita byla patrná i na vývoji indexu volatility VIX, který bývá označován jako index strachu. Tento index v posledních dnech vzrostl nad 17, což již představuje zvýšené obavy investorů. Ten kdo v závěru roku očekával poklidné obchodování při nízkých objemech, se dočkal pouze nízkých objemů. Index S&P 500 si přesto po loňských 24 % nakonec za tento rok připsal téměř stejný zisk. Podobně silný výnos si tento index připsal za poslední čtyři roky hned třikrát, a tak se v příštím roce možná bude do mysli investorů vkrádat myšlenka, zda trh přece jen příliš nepředběhl realitu. Index Nasdaq 100 letos přidal 25 % po předchozích 54 %, zatímco Dow Jones v tomto roce posílil o mírnějších 13 %.



Nejsilnějším titulem v rámci indexu S&P 500 se v toce 2024 stal Palantir Technologies s 350% výnosem. S odstupem pak následovaly akcie Vistra (267 %) a (177 %). získala díky svému růstu prvenství v rámci indexu Dow Jones Industrial Average, zatímco na druhém místě skončily možná poněkud překvapivě akcie Walmart (74 %) následované akciemi (60 %). Jestli se vám při těchto číslech přetáčejí panenky, tak co teprve u vítěze v rámci Nasdaq 100 ? Nejvyššího zhodnocení dosáhly akcie Applovin, které posílily o dechberoucích 741 %, zatímco druhým nejúspěšnějším titulem byl Microstrategy (379 %) se zaměřením na investování do Bitcoinu.