Zámořské indexy opět ztrácely

Americké indexy mají za sebou další den, který uzavírají ztrátou a do roku 2025 tedy vykročily v negativní náladě. O tom vypovídá i index strachu a chamtivosti od CNN, který indikuje 26 bodů a je tedy jen krůček od hranice extrémního strachu. Zásadnější makroekonomická data dnes na programu nebyly, a proto se dá nálada přisuzovat hlavně dozvukům tiskové konference Fedu, který trhy znejistěl. Od té doby trhy marně hledají něco, čeho by se mohly chytit a začít fungovat na pozitivních impulsech. Nutno dodat, že na zásadnější zprávy si můžeme teoreticky počkat až do 20. ledna, kdy proběhne inaugurace Donalda Trumpa. Ten by mohl nějakým svým vyjádřením trhy podpořit.

Nejzásadnější zprávy dnes přinesla automobilka (TSLA), které odepsala přes 6 %. Automobilka dnes zveřejnila zprávu a dodávkách a prodejích vozidel za rok 2024. Nejzásadnější zprávou je, že oznámila po více než dekádě propad prodejů vozidel oproti minulému roku. Analytici tento propad přisuzují i valuaci společnosti, která po zvolení Donalda Trumpa prudce rostla a investoři očekávala podporu ze strany nově zvoleného prezidenta. Dle analytiků tak může být zpráva o dodávkách trpkým návratem do reality pro mnoho investorů, kteří nyní akcie vyprodávají. Analytik z Vital Knowledge ale dodává, že dokázala překonat odhady analytiků v divizi uložení energie s produktem Energy Storage, oproti datům z divize vozidel ale nejsou tato data již tolik zásadní.

Propadly dnes také akcie Applu (AAPL), který ztratil přes 2,6 %. Akcie společnosti reagovaly na zprávu od agentury Reuters. Ta informovala, že se chystá zlevňovat své telefony na území Číny a snaží se tím reagovat na sílící konkurenci v tomto regionu.



Mezi investory velmi oblíbená společnost SoFi Technologies (SOFI) dnes odepsala přes 8 %. Za propadem stojí analytický report od KBW, kteří snižují doporučení z „držet“ na „prodat“. Dle jejich názoru je valuace společnosti nepřiměřeně vysoká a očekávají korekci. Akcie společnosti mají aktuálně 6 doporučení k nákupu, 9 analytiků by doporučilo držet a 5 analytiků by akcie doporučilo prodávat.



Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 -0,22 %, NASDAQ 100 -0,17 % a Dow Jones -0,36 %.