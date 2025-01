Prodej aut v Číně loni vzrostl díky rekordnímu zájmu o elektromobily a hybridy

Prodej nových osobních automobilů v Číně se v loňském roce zvýšil zhruba o pět procent na 23,1 milionu, a to díky rekordnímu zájmu o elektromobily a hybridní vozy. S odkazem na dnešní údaje Čínské asociace osobních automobilů (CPCA) to uvedla agentura Reuters. Export osobních aut z Číny vloni podle CPCA vzrostl o čtvrtinu, letos se ale očekává zpomalení růstu.



Prodej elektromobilů a hybridních automobilů umožňujících dobíjení baterie z elektrické sítě loni v Číně vzrostl téměř o 41 procent na rekordních 10,9 milionu vozů. Jeho podíl na celkovém prodeji nových osobních aut v Číně tak překročil 47 procent.



V Evropské unii tento podíl v listopadu podle Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) činil téměř 23 procent. Údaje o vývoji prodeje automobilů v EU za celý loňský rok ACEA zveřejní 21. ledna. V období od ledna do listopadu se celkový prodej nových osobních automobilů v EU meziročně zvýšil o 0,4 procenta na 9,7 milionu. V celém roce 2023 prodej vzrostl téměř o 14 procent na 10,5 milionu vozů po téměř pětiprocentním poklesu v roce 2022.



Čínský trh s osobními auty loni podle údajů CPCA vzrostl čtvrtým rokem za sebou, tempo jeho růstu bylo podobné jako v předchozím roce. K růstu prodeje elektromobilů a hybridních automobilů v Číně přispívá rozsáhlá vládní podpora prodeje těchto vozů i cenová válka mezi výrobci.



Na čínském trhu se vloni dařilo zejména domácím automobilkám, například firmám BYD a Geely, a také americkému výrobci elektromobilů . Další zahraniční automobilky, včetně firem , Motor a , naopak své pozice na čínském trhu dál ztrácely, píše Reuters.



Dnešní údaje CPCA rovněž ukázaly, že vývoz osobních automobilů z Číny se vloni zvýšil o 25 procent na 4,8 milionu. Čína tak podle agentury Reuters pravděpodobně zůstala druhým rokem za sebou největším vývozcem aut na světě před Japonskem, a to navzdory novým clům na dovoz čínských elektromobilů do Evropské unie. Vývoz aut z Japonska v období od ledna do listopadu klesl asi o čtyři procenta na 3,8 milionu vozů.



Generální tajemník CPCA Cchuej Tung-šu předpověděl, že v letošním roce tempo růstu vývozu automobilů z Číny zpomalí na deset procent. Kromě negativních dopadů evropských cel by měl k tomuto zpomalení přispět rovněž pokles dodávek do Ruska.



CPCA počítá v letošním roce také s pomalejším růstem na čínském automobilovém trhu. Celkový prodej osobních aut v Číně by se letos měl podle asociace zvýšit o dvě procenta. U elektromobilů a hybridních automobilů umožňujících dobíjení baterie z elektrické sítě předpokládá CPCA nárůst prodeje o 20 procent a zvýšení tržního podílu na 57 procent.