Fundsrat: Akcie malých firem jsou sázkou na uvolnění finančních podmínek

Tom Lee ze společnosti Fundstrat se domnívá, že index S&P 500 by se mohl do poloviny roku dostat na 7000 bodů. Na konci roku by se měl ale pohybovat jen kolem 6600 bodů. Fed je podle Leeho stále nakloněn spíše k hrdličkám, i když se zmenšuje počet očekávaných poklesů sazeb. K tomu se dá čekat oživení ve výrobním sektoru a trh práce může poněkud zeslábnout. To by mohlo znamenat, že Fed bude klást větší důraz na vývoj v celé ekonomice, nejen u inflace.



Investor vidí pozitivně vývoj na finančních titulech, v průmyslu a také u akcií malých společností. Podle něj by mělo docházet k uvolňování finančních podmínek. Z akcií malých firem byl Lee podle svých slov minulý rok zklamaný. Konkrétně z toho, že si neudržely růstový trend, ale letos je podle něj lepší viditelnost na straně ziskovosti. „Dokud bude Fed hovořit o tom, že se sazby mají posunout k sazbám neutrálním, akcie malých firem by měly být významnou sázkou na uvolňující se finanční podmínky,“ míní expert. Dodal však, že chování Fedu je významnou podmínkou, která nemusí být splněna v případě, že by inflační tlaky začaly opět nabírat na síle.





Lee hovořil i o tom, že v poslední době se akciové trhy v USA snažily vstřebat růst výnosů domácích vládních dluhopisů a naopak pokles výnosů v Číně. Podle investora nyní řada lidí čeká na to, jak by akcie reagovaly na další růst výnosů desetiletých obligací směrem k 5 %. Jeho odhad je takový, že nakonec by to velkou překážku nepředstavovalo. „Ovšem samozřejmě by bylo lepší, pokud by výnosy mířily spíše ke 4 %.“

Kari Firestone z Aureus Asset Management na CNBC k dalšímu vývoji na trhu uvedla, že ve druhé polovině minulého roku panovalo přesvědčení o slábnoucí inflaci a dalším poklesu sazeb. Tento obrázek se také plně promítl do vývoje cen a do výrazného posilování trhu. Nyní jsou tak v cenách zabudována „velká očekávání“ včetně ziskovosti obchodovaných společností. V letošním roce tak půjde do značné míry o to, zda se tato očekávání začnou skutečně naplňovat.



Investorka míní, že konsenzus týkající se očekávaných zisků se obvykle mýlí, nyní se čeká meziroční růst kolem 15 % až 18 %. Ona sama odhaduje, že „zisky budou postupně akcelerovat, ale z nízké báze prvního čtvrtletí.“ Pro trh je klíčové, aby k takové akceleraci skutečně došlo a nemusí být omezena jen na několik málo sektorů. K tomu Firestone připomněla, že „od voleb byly téměř veškeré akciové zisky taženy velkými technologickými společnostmi a my si myslíme, že takový vývoj není nadále udržitelný.“



Graf porovnává predikce podle konsenzu a očekávání , podle kterého by se zisky obchodovaných firem měly v roce letošním dostat na 271 dolarů na akcii a v roce 2026 na 303 dolarů na akcii:







Zdroj: CNBC, X