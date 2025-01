ETF s pevným výnosem jako cesta, jak si uzamknout vyšší výnosy v roce 2025?

Je pravděpodobné, že v roce 2025 bude pokračovat silný růst u ETF s pevným výnosem. V roce 2023 zaznamenala evropská ETF s pevným výnosem rekordních 68 miliard dolarů čistých nových aktiv a zdá se, že letošní rok by mohl tento výsledek překonat. V polovině října 2024 již ETF s pevným výnosem ukazovaly čistý příliv 56 miliard dolarů, což zvýšilo celkový objem aktiv spravovaných ETF s pevným výnosem v Evropě na téměř 0,5 bilionu USD, a existuje mnoho důvodů očekávat, že tento trend bude pokračovat, uvádí ve svém komentáři Paul Syms, vedoucí divize pro správu dluhopisových a komoditních ETF v regionu EMEA ve společnosti Invesco.

Využití ETF s pevným výnosem se v posledních několika letech rozšířilo. Původně se jednalo o nástroj využívaný správci majetku movitých klientů, v posledních letech jsme zaznamenali jeho rozšíření u ostatních správců aktiv a v poslední době i u institucionálních vlastníků, jako jsou penzijní společnosti a pojišťovny, kteří si uvědomují řadu výhod plynoucích z expozice na dluhopisový trh prostřednictvím ETF.



Nacházíme se také ve fázi hospodářského cyklu, která bude pravděpodobně hrát do karet celé třídě aktiv s pevným výnosem a je pravděpodobné, že se to odrazí i v jejich vyšší váze v “multi asset” portfoliích. Po agresivním boji proti inflaci nyní centrální banky uvolňují svou měnovou politiku, aby podpořily hospodářský růst, což by mělo vytvořit příznivé prostředí pro pevný výnos.

Hlavní příležitosti

Toky do ETF s pevným výnosem se v loňském roce koncentrovaly především na velmi krátkodobé expozice. Z 56 miliard dolarů čistých nových aktiv téměř 40 % směřovalo do hotovosti nebo do ETF na státní dluhopisy s dobou splatnosti pod 1 rok. Zdá se, že vzhledem k atraktivním výnosům s krátkou splatností a nejistotě ohledně výhledu sazeb na začátku roku investoři neviděli potřebu zvyšovat své úrokové riziko. Se snižováním sazeb centrálními bankami však budou výnosy, a tedy i očekávané výnosy z hotovosti, klesat. Zároveň se budou pravděpodobně docházet k napřimování výnosových křivek, což zatraktivní investice i v ostatních tenorech. Vzhledem k rekordním objemům hotovosti ve fondech peněžního trhu je pravděpodobné, že rok 2025 bude rokem, kdy investoři začnou přecházet k delším splatnostem, aby si uzamkli současné úrovně výnosů, které se nyní nabízejí.

Z toho by skutečně mohly těžit ETF jako vhodný nástroj. Investoři často využívají ETF jako likvidní nástroj v rámci svého portfolia, který jim umožňuje rychle provádět změny při taktickém přerozdělování aktiv, zejména vzhledem k jejich dostupným možnostem, které umožňují přesně realizovat dané investiční představy, např. v oblasti durace. Tak tomu bylo i na začátku loňského srpna, kdy v důsledku uvolnění carry trade v jenu došlo k určité volatilitě na trhu a rozšíření úvěrových spreadů. V reakci na to jsme zaznamenali velký příliv do ETF do dluhopisů investičního stupně denominovaných v USD, které v tu chvíli nabízely atraktivnější valuace.

Oblasti, které bude Paul Syms v roce 2025 sledovat



Jak jsem již uvedl, rok 2025 by mohl být rokem, ve kterém se investoři budou snažit uzamknout výnosy s delší splatností, k čemuž je bude tlačit napřimování výnosové křivky a pokles výnosu z hotovosti. Konkrétní oblasti, které se budou těšit přízni, budou záviset na ocenění a ekonomickém výhledu. Kreditní spready nyní příliš vysoký výnos nenabízejí, což relativně zvýhodňuje kvalitnější pevně úročené instrumenty. Vzhledem k přebytku hotovosti, která čeká na to, až bude zainvestovaná, však bude jakékoli případné zatraktivnění kreditních prémií pravděpodobně využito jako nákupní příležitost, stejně jako tomu bylo na začátku loňského srpna.



Jeden ze zajímavých způsobů, jak si uzamknout vyšší výnos, představují ETF s pevnou splatností. Normalizace politiky centrálních bank, která vyhnala výnosy na nejzajímavější úrovně od Velké finanční krize, vedla v posledních 18 měsících k uvedení několika ETF s pevnou splatností. Ty kombinují vlastnosti jednotlivých dluhopisů, které mají konečnou splatnost, s diverzifikací, likviditou a nižšími náklady jakožto výhodami ETF. Mohou představovat zajímavé řešení pro investory, kteří mají zájem o uzamčení aktuální úrovně výnosů nebo pokrytí konkrétních závazků. V loňském roce bylo do ETF s pevnou splatností investováno již více než 4 miliardy USD, což je u relativně nové třídy aktiv velmi dobrý výkon.

Rizika specifická pro ETF



Rizika ETF se obecně týkají podkladových aktiv, stejně jako je tomu u většiny podílových fondů. Při debatě o rizicích daného ETF je tedy spíše třeba přemýšlet nad tím, co se bude dít s konkrétní třídou aktiv, kterou máte v hledáčku. ETF na druhé straně může těžit z dodatečné likvidity, která vyplývá jak z konstrukce indexu, tak zejména z možnosti obchodovat s nimi na sekundárním trhu.





Autorem textu je Paul Syms, vedoucí EMEA ETF Fixed Income & Commodity Product Management ve společnosti Invesco.