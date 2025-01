Trump opět pohrozil zavedením nových cel na dovoz z EU

Nový americký prezident Donald Trump opět pohrozil zavedením nových cel na dovoz z Evropské unie. Uvedl rovněž, že jeho administrativa zvažuje, že od 1. února uvalí nové desetiprocentní clo na dovoz z Číny. Informovaly o tom agentury Reuters a DPA.



"Evropská unie je na nás velmi zlá," prohlásil Trump. "Takže je čekají cla," dodal. Postěžoval si rovněž, že EU nekupuje americké automobily a zemědělské produkty. "Uvažujeme o desetiprocentním clu na Čínu, protože posílá fentanyl do Mexika a Kanady," uvedl také.



Fentanyl je syntetická droga, která si ve Spojených státech každoročně vyžádá tisíce životů. V pondělí Trump prohlásil, že uvažuje o 25procentním clu na dovoz z Kanady a Mexika, a to od 1. února. Zdůvodnil to nelegální migrací na jižní hranici a také pašováním fentanylu do USA.



Trump již před svou pondělní inaugurací hrozil uvalením cel na dovoz z Evropské unie, pokud nebudou členské země EU dovážet z USA více ropy a plynu. Obchodní spory vedl Trump s EU také během svého prvního funkčního období. Tehdy zavedl cla na dovoz oceli a hliníku do USA, na což EU odpověděla uvalením cel na různé americké zboží, například motocykly, džíny nebo whisky, připomněla agentura DPA.



Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v úterý na zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu uvedla, že Evropa je připravena se Spojenými státy jednat. "Pro obě strany je toho hodně v sázce," upozornila. "Budeme pragmatičtí, ale budeme se vždy držet svých principů. Budeme chránit své zájmy a prosazovat své hodnoty," dodala.