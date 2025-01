Ze zpráv a spekulací kolem Trumpovy politiky dnes těží hlavně malé firmy

Co se týče nových témat, zůstávají hlavní finanční trhy v zajetí zpráv o krocích nového amerického prezidenta a samozřejmě i spekulací o tom, co chystá dál. Je jasné, že lze čekat opět množství překvapení i rozporů mezi prohlášeními, spekulacemi trhu i faktickými kroky, které nakonec americká vláda učiní. Připomínkou byla včerejší zpráva z kuloárů, že nedojde ihned k zavádění cel, načež byla přislíbena 25procentní cla pro Kanadu a Mexiko. Pravda, nikoli ihned, ale "až" od začátku února. Celkově však trh zůstává Trumpově politice nakloněn a akcie reagují pozitivně.

Nejvíce je to vidět na menších firmách, které by měly relativně více těžit z dynamiky americké ekonomiky a jejího uzavírání. Index Russell 2000 přidává přes procento. Slabší je to u nejsledovanějšího S&P500, který je jen 0,3 pct v plusu, Nasdaq dokonce jen stagnuje. Brzdou jsou některé velké techy, konkrétně po zhoršení analytických doporučení a obavách ze slábnoucích prodejů IPhonů. Dolů míří také , u níž se trh může obávat komplikací kvůli clům proti Mexiku nebo zrušení podpory na nákup elektromobilů. V tomto případě ale předpokládáme, že si Elon Musk nějaké řešení zařídil.

V Evropě jsou hlavní akciové indexy bez velké změny a jejich kondice je smíšená. Ropa na ceně klesá, a to hlavně WTI, kterou více ovlivňuje uvolnění podmínek těžby v USA. Stejný faktor zřejmě podporuje v poklesu delší dluhopisové výnosy (10Y -6 bps). Dolar měl nejprve tendenci posilovat, ale odpoledne se vrací. Eurodolar za dnešek zůstává zhruba na svém, tedy 1,0400, když dolů působí cla, ale opačným směrem výnosy a nižší inflační obavy. Slušně se daří české koruně, která posiluje na obou hlavních párech. K euru se dostává na 25,13.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:29 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1395 -0.3202 25.2435 25.1277 CZK/USD 24.1415 -0.2994 24.3470 24.1415 HUF/EUR 411.3715 0.0349 412.4334 410.6051 PLN/EUR 4.2505 -0.0796 4.2600 4.2474

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6255 -0.0208 7.6418 7.5739 JPY/EUR 161.8770 -0.1376 162.1745 160.9649 JPY/USD 155.4535 -0.1185 156.2365 154.7785

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8454 0.0290 0.8463 0.8444 CHF/EUR 0.9444 0.0069 0.9452 0.9410 NOK/EUR 11.7768 0.0374 11.8266 11.7682 SEK/EUR 11.4578 -0.1325 11.4968 11.4565 USD/EUR 1.0413 -0.0208 1.0435 1.0342

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5959 0.0627 1.6093 1.5901 CAD/USD 1.4344 0.2124 1.4516 1.4290