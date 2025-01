Nvidia musela v závěru dotahovat

Hlavní zámořské indexy dnes reagovaly na korporátní výsledky velkých společností, zatímco akcie Nvidie musely dotahovat úvodní propad. Trhy nakonec podpořila i data amerického HDP, která sice byla slabší, než se čekalo, ale detailní rozbor ukázal silu amerického spotřebitele, kde soukromá spotřeba zrychlovala. Právě data soukromé spotřeby pak dokázaly hnát vzhůru hlavně akcie s menší tržní kapitalizací. Solidní výhledy společností jako , Meta nebo dokázaly pak růst dále podpořit, zatímco akcie a po výsledcích oslabily. Výsledková sezóna se tedy solidně rozjíždí a dnes po uzavření trhů bude reportovat pomyslná těžká váha v podobě společnosti .

Po delší době dokázaly překvapit již zmíněné akcie , které přidaly 12 %. Společnost představila v novém fiskálním roce velká očekávání ohledně růstu tržeb. Tržby by měly hnát vzhůru hlavně nové prodeje v souvislosti s aplikací AI technologií. Společnost také očekává 13,5 mld. USD volného cash flow. Nejrychleji rostoucí divizí byla software unit, která rostla meziročně o 10 %.



Poraženým dnešního dne je tak mimo již zmíněného i společnost , která ztratila 15 %. Společnost zklamala hlavně výhledem tržeb, ten by se měl dle analytiků propadnout hlavně z důvodu nižších objemů zásilek ze strany Amazonu. Společnost tak v novém roce očekává tržby ve výši 89 mld. USD, trh ale očekával 95 mld. USD.



Velkou volatilitu dnes předvedly akcie Tesly, která nakonec uzavřela dnešní obchodní den s růstem přes 4 %. Společnost včera okamžitě po zveřejnění výsledků propadla, aby v průběhu tiskové konference začala růst. Růst hnaly hlavně prohlášení Elona Muska, který na tiskové konferenci zmínil dokonce to, že by mohla být největší společností světa, a to díky technologii automatického řízení a aplikaci nového robota od Tesly. Tento růst vydržel až do začátku amerického obchodování, kdy akcie začaly prudce propadat a na chvíli se dostaly do ztráty oproti minulému závěru. Dno si ale našly poměrně rychle a začaly obracet směrem vzhůru. Elon Musk tedy dokázal již poněkolikáté smazat slabší výsledky a svým slibem akcie posunul o něco výše.



Podobným dějem si dnes prošly i akcie Nvidie, které dokázaly dnešní den zahájit v zisku, velmi rychle ale začaly propadat a s velkým objemem se dostaly až na 118 USD za akcii, tam akcie našly dno a začaly postupně obracet. Dnešní den tak dokázaly uzavřít se ziskem 0,34 %.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 +0,08 %, NASDAQ 100 +0,45 % a Dow Jones +0,38 %.