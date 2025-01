Antivirové firmě Gen Digital vzrostl ve čtvrtletí zisk o 12 procent

Antivirové společnosti Gen Digital, která vznikla spojením americké NortonLifeLock a českého Avastu, vzrostl ve fiskálním třetím čtvrtletí čistý zisk o 12 procent na 159 milionů USD (3,86 miliardy Kč). Tržby za tři měsíce do konce prosince stouply o čtyři procenta na 986 milionů USD (23,9 miliardy Kč). Provozní zisk se zvýšil o 13 procent na 374 milionů USD (9,1 miliardy Kč). Oznámila to dnes společnost.



Za devět měsíců fiskálního roku se čistý zisk zvýšil o více než pět procent na 501 milionů USD. Tržby stouply o 3,1 procenta na 2,93 miliardy USD.



Společnost dodala, že ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2025 očekává celkové tržby v rozmezí 990 milionů až 1,005 miliardy USD. Současně mírně zvýšila dolní hranici svého výhledu tržeb za celý fiskální rok, nyní čeká tržby v rozmezí 3,915 miliardy až 3,93 miliardy USD. Zisk na akcii za celý fiskální rok se má pohybovat v rozmezí 2,2 až 2,22 dolaru.



Do portfolia společnosti Gen Digital patří značky Norton, , LifeLock, Avira, AVG, ReputationDefender a CCleaner. Firma produkty a služby v kybernetické bezpečnosti, ochrany soukromí a identity poskytuje téměř 500 milionů uživatelů ve více než 150 zemích. Akcie firmy se rok obchodují ve Spojených státech na technologické burze Nasdaq .



Avast založili v roce 1988 čeští výzkumníci Eduard Kučera a Pavel Baudiš. Firma se stala jedním z průkopníků v oboru počítačového zabezpečení díky bezpečnostním programům pro počítače i mobilní zařízení.