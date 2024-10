Gen Digital oznámila růst tržeb a vylepšení výhledu, schválila také dividendu

Společnost Gen Digital oznámila své finanční výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2025, které skončilo 27. září 2024.

Generální ředitel Vincent Pilette zdůraznil rostoucí hrozby pro informace, identitu a finanční aktiva a zdůraznil závazek společnosti k inovacím v oblasti zabezpečení, finanční bezpečnosti a služeb správy dat. „Zákazníci nám důvěřují již desítky let a my plánujeme na této důvěře stavět i do budoucna,“ prohlásil Pilette.

Ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2025 vykázala Gen Digital tržby ve výši 974 milionů USD, což představuje 3% meziroční nárůst. Provozní zisk dle GAAP dosáhl 402 milionů dolarů, což představuje nárůst o 1 727 %. Výrazně se zlepšila provozní marže, která dosáhla 41,3 %, což představuje nárůst o 39 bodů. Kromě toho se zředěný zisk na akcii (EPS) zvýšil o 13 % na 0,26 USD a provozní cash flow vzrostlo o 26 % na 158 milionů USD.

Na bázi non-GAAP společnost Gen Digital rovněž vykázala tržby ve výši 974 milionů USD, což představuje 3% nárůst, a objem fakturace ve výši 964 milionů USD, což představuje nárůst o 4 %. Provozní výnosy mimo GAAP vzrostly o 4 % na 567 milionů USD a provozní marže se zlepšila o 40 bazických bodů na 58,2 %. Zředěný zisk na akcii na bázi non-GAAP vzrostl o 16 % na 0,54 USD.

Pro třetí čtvrtletí fiskálního roku 2025 očekává společnost Gen Digital Inc. tržby v rozmezí 980 až 990 milionů USD a zisk na akcii (EPS) v rozmezí 0,54 až 0,56 USD. Pro celý fiskální rok 2025 společnost upravila svůj výhled tržeb na rozmezí 3 905 až 3 930 milionů USD oproti předchozímu rozmezí 3 890 až 3 930 milionů USD. Zisk na akcii za celý rok se nyní očekává v rozmezí 2,18 až 2,23 USD, což je mírné zvýšení oproti předchozímu rozmezí 2,17 až 2,23 USD.

Kromě toho představenstvo společnosti Gen schválilo čtvrtletní peněžní dividendu ve výši 0,125 USD na akcii, splatnou 11. prosince 2024 akcionářům s rozhodným dnem 18. listopadu 2024.