Šindel: Kompozice solidního růstu HDP ke konci roku 2024 bude patrně charakteristická i pro letošek

Česká ekonomika zakončila rok 2024 mezičtvrtletním růstem HDP o 0,5 %, což odpovídalo tržním očekáváním. Přesto toto číslo přináší pozitivní překvapení s ohledem na dostupná data o ekonomické aktivitě za říjen a listopad. Meziroční růst HDP tak ve čtvrtém čtvrtletí mírně zrychlil na 1,6 %. Za celý rok 2024 však ekonomika rostla v průměru pomaleji, konkrétně o 1 % meziročně po slabém oživení v roce 2023 0,1 % (meziroční dopad energetické krize).



V letošním roce růst ekonomiky pravděpodobně dosáhne pod 2 % meziročně, což bude záviset na několika faktorech. Klíčovou roli asi sehraje spotřeba domácností, kterou podpoří růst reálných mezd a pokles úrokových sazeb, a investiční aktivita poháněná fiskální politikou a evropskými fondy. Na druhou stranu, slabá průmyslová výroba asi bude tempo růstu asi nadále tlumit.



V rámci regionu si růst českého HDP vedl podobně jako Maďarsko, které se po dvou kvartálních poklesech vrátilo k růstu 0,5 % mezičtvrtletně. Stále však zaostává za Polskem, jehož HDP ve čtvrtém čtvrtletí pravděpodobně rostlo tempem přes 2,5 % mezičtvrtletně po předchozí stagnaci. Celkově region dokázal odolat mírnému poklesu německé ekonomiky (-0,3 % ve čtvrtém čtvrtletí) a stagnaci HDP eurozóny.





Domácí poptávka dokázala v závěru roku 2024 vykompenzovat slábnoucí exportní, průmyslovou část ekonomiky …



Mezičtvrtletní růst HDP o půl procenta v posledním čtvrtletí roku 2024 byl v souladu s očekáváním trhu (Reuters konsensus). Meziroční růst ekonomiky tak mírně zrychlil na 1,6 % z 1,4 % zaznamenaných ve třetím čtvrtletí 2024. Za celý rok 2024 tak ekonomický růst zrychlil na 1 % z velmi slabého růstu v roce 2023 o 0,1 %.



ČSÚ uvedl, že tahounem růstu HDP v posledním čtvrtletí byla spotřeba domácností. Ta společně s investicemi, a tedy i obchodem a službami podpořila 1,6% meziroční růst, zatímco zahraniční obchod a průmysl z růstu ukrajoval. Příspěvek u investic, ale může být dočasný, odrážející vliv základny, jelikož ty před rokem zaznamenaly výrazný mezičtvrtletní propad. Ovšem tento efekt, ale s odlišným znaménkem byl charakteristický i pro čisté exporty.



To vše se odehrálo při stagnující zaměstnanosti, a to druhé čtvrtletí v řadě, což odpovídá i mírnému nárůstu nezaměstnanosti v posledních měsících. Růst zaměstnanosti tak za celý uplynulý rok 2024 mírně stoupl o 0,3 % meziročně po 1% růstu v roce 2023. Průzkumy důvěry naznačují pro blízké období pokračující trend z minulých měsíců, tedy kompenzaci slabší zaměstnanosti v průmyslu sektory služeb a stavebnictví, kde firmy stále reportují nedostatek pracovníků jako problém pro svůj růst.



… ale vydrží to i v roce 2025? Klíčovou roli v roce 2025 sehraje souboj mezi slabostí průmyslu a odolností zbytku ekonomiku.



Pokud se nedočkáme silnějšího růstu spotřeby domácností a zesílí slabost průmyslové aktivity, pak je možné, že se v letošním roce dočkáme slabšího růstu blíže k 1,6 % než „pod 2 %“. Naopak možná silnější spotřeba domácností a dřívější oživení průmyslové aktivity mohou přinést o něco silnější růst letošního HDP.



Listopadová ČBA Prognóza pro letošní rok počítala s růstem českého HDP o 2,3 % meziročně, což je i nová lednová predikce Ministerstva financí. Oboje je pod listopadovou predikcí ČNB s 2,4 % odhadovaného růstu v roce 2025.



Ovšem od listopadu minulého roku se konsensus očekávání růstu českého HDP v letošním roce posunul z okolo 2,4 % v říjnu 2024 na 2 % v prosinci 2025 (podle průzkumu ČNB). A s ohledem na vývoj v Německu (lednový konsensus ohledně letošního růstu HDP se posunul k 0,4 % meziročně z 0,7 % v říjnu) a českého sentimentu se pravděpodobně asi nejedná o poslední korekci směrem dolů. Ekonomický sentiment se v průmyslu nelepší, respektive jeho lednové oživení vnímáme spíše jako křehké, navíc doprovázené přetrvávající slabou poptávkou (více viz zde: Horší lednová důvěra se stále rozdílnými limity růstu napříč sektory). Ostatní sektory jsou na tom lépe, ale jejich sentiment v lednu slábl.



Zmíněná odolnost zbytku ekonomiku bude záviset na míře oživení spotřeby českých domácností díky sílícím reálným mzdám a nižším úrokovým sazbám. Jak silný bude růst reálných mezd v letošním roce, a tedy jak silně bude schopna česká ekonomika překlenout období slabší průmyslové aktivity nám naznačí lednová inflace a mezičtvrtletní růst mezd v závěru roku 2024 (třetí čtvrtletí totiž překvapilo pozitivně s 1,9 % mezičtvrtletním růstem průměrné nominální mzdy po sezónním očištění).



ČSÚ zveřejní detaily růstu HDP za Q4-2024, včetně informací o mzdách, 28. února a podrobnější informace o průměrných mzdách z tohoto období budou k dispozici 6. března.



Autor: Jaromír Šindel, hlavní ekonom ČBA