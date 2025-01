Dominik Rusinko: Český průmysl zakončil rok pesimisticky

Podmínky v tuzemském průmyslu se na konci roku znovu zhoršily. Index nákupních manažerů (PMI) poklesl v prosinci ze 46 bodů na 44,8. Pesimistická nálada (pod hranicí 50 bodů) přetrvala nejen po celý minulý rok, ale táhne se již od poloviny roku 2022. Pozitivní zprávou je alespoň fakt, že v průběhu roku 2024 se nálada měla přece jen tendenci trendově mírně zlepšovat, třebaže z nízkého základu.







Problémem číslo jedna tuzemských průmyslníků zůstává zabrzděná poptávka na hlavních exportních trzích. V prosinci došlo k dalšímu poklesu výroby (nejprudšímu za posledních pět měsíců), stejně jako v případě nových zakázek. Nižší prodeje a rostoucí volná kapacita měly za následek pokračující snižování počtu zaměstnanců. Pozitivní zůstal cenový vývoj – tempo růstu nákladů bylo nejpomalejší od května a podniky pokračovaly ve snižování prodejních cen třetí měsíc v řadě.



Tuzemský průmysl tak vstupuje do nového roku v útlumu a zatím se ani neblýská na lepší časy. Ty jsou totiž závislé na vývoji v zahraničí – zejména v Německu, kde aktuálně panují ještě horší podmínky ve zpracovatelském sektoru. V tomto roce očekáváme – podobně jako v posledních dvou letech – přibližnou stagnaci německé ekonomiky, z nemalé části právě kvůli průmyslové depresi. Průmyslová výroba v Německu klesá setrvale již sedmým rokem a zdá se, že problémy jsou spíše dlouhodobého strukturálního charakteru, jejichž řešení si bohužel vyžádá delší čas.







Jinak řečeno, bez obratu trendu v německém průmyslu nelze počítat s výraznějším oživením ani v Česku. Proto jsme ohledně restartu českého průmyslu v první polovině letošního roku spíše skeptičtí. S větším optimismem hledíme do druhé části tohoto roku, a zejména do roku 2026. Tahounem tuzemské ekonomiky proto bude i v nejbližších kvartálech znovu spotřeba domácností. Za celý letošní rok odhadujeme růst českého HDP okolo 2 %.