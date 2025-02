Kass: DeepSeek přinesl průlom, nechceme žít ve světě, kde „jeden model vládne všem“

Zack Kass působil ve vedení OpenAI. Na Yahoo Finance rozebral dění kolem čínské DeepSeek a jejím modelu umělé inteligence. Jeho představení způsobilo výrazné posuny na akciových trzích, protože se ukazuje, že model je velmi efektivní a přitom jeho vývoj stál výrazně nižší částky, než tomu bylo u modelů amerických společností. Kass k tomu uvedl, že jde o „průlom“. Z geopolitického hlediska může čínský úspěch budit v USA obavy, ale z hlediska vědy jde o jednoznačné vítězství, soudí.



Podle experta nemusí dávat velký smysl negativní pohled, který investoři přijali po představení čínského modelu směrem ke společnosti NVIDIA. Kass totiž míní, že pokud se zlevní samotná technologie umělé inteligence, nemusí to znamenat nižší poptávku po čipech, které ji podporují, ale naopak poptávku vyšší. Dodal ovšem, že tím nenabízí žádné investiční doporučení, zřejmé podle něj je jen to, že „náklad jednoho z kritických zdrojů jde dolů“.





Kass zmínil, že při své návštěvě Davosu byl vícekrát tázán na dopad umělé inteligence na životní prostředí. I v této souvislosti je čínský pokrok pozitivní, protože výrazně výkonnější modely s menší potřebou investic jdou přesně směrem k menšímu dopadu na životní prostředí. Ne všichni se tak mohou z posledního vývoje radovat, ale obecně platí, že u „kritických zdrojů chceme co nejvíce dodavatelů za co nejnižší cenu“. A tímto směrem může současný vývoj jít.



Podle Kasse se tedy nyní pozornost upírá hlavně k tomu, že čínský model může znamenat menší potřebu čipů. Jenže on hlavně ukazuje, že existuje cesta směrem k menšímu dopadu na životní prostředí, větší efektivitě, nižším potřebným investicím a prostředí, kde nebude trhu dominovat jeden model a jedna společnost. „Vítězem je trh, mění se současné paradigma a představy.“

Jaký dopad může mít celá věc na společnosti jako Meta či , které mohutně investují do infrastruktury podporující AI? Expert míní, že i v této oblasti bude rozhodovat jednoduchý mechanismus, kdy klesající cena zvedne spotřebu. To znamená, že „budeme konzumovat více AI“. Dal k tomu příklad s výrobci elektrické energie, kdy dlouhodobý pokles její ceny vede k tomu, „že jsme všechno rozsvítili.“

Výsledkem tedy není úpadek výrobců energie, ale růst poptávky, s AI to může být ve světle klesajících nákladů a vyšší efektivity modelů podobné. Rozhodovat nyní přitom bude stále více vývoj aplikací, u něj pro firmy existuje největší prostor pro diverzifikaci. Už nyní ale prudce roste počet spotřebitelem skutečně využívaných aplikací a expert čeká, že tento trend bude v následujících měsících pokračovat a projeví se i na produktivitě.



Zdroj: Yahoo Finance