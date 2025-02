Rozbřesk: Obchodní války Donald Trump 2.0. Eurodolar u 1,2, korunu čeká týden s ČNB

Donald Trump uvalil na veškeré dovozy z Kanady a Mexika dodatečné 25% dovozní clo, s výjimkou na kanadskou ropu a ropné produkty (zde je dodatečné clo 10 %). Na veškeré dovozy z Číny bude současně uvaleno dodatečné 10% clo. Kanadská strana v reakci oznámila protiopatření – dodatečná 25% cla na vybrané zboží včetně alkoholu, oblečení a dřeva (v celkové hodnotě přes 100 miliard USD). Mexiko a Čína oznámily bez bližších specifikací, že protiopatření také zavedou.



První výraznou salvou v obchodních válkách Donalda Trumpa 2.0 budou tedy zasaženy zejména sousední ekonomiky. Rychlost a plošnost prvního kroku vůči Číně však ukazuje, že i další regiony nejsou v bezpečí a ostrá verbální varování byla již vyslána i vůči Evropě.



Pokud by měla být 25% cla v platnosti delší dobu (oficiální důvod je příliv migrantů a drog, což je minimálně v případě Kanady argument velmi slabý), budou obě severoamerické ekonomiky výrazně zasaženy. O to víc, že před 6 lety podepsaly s Donaldem Trumpem obchodní dohodu, která měla vztahy stabilizovat a která vedla k řadě přeshraničních investic. I proto může být nepříjemně zasažena také část amerického průmyslu – na prvním místě v čele se sektorem automotive. Více jak 15 % aut vyrobených v USA je dovezeno z výrobních závodů v Mexiku nebo Kanadě (různé vstupy od sedaček po bezpečnostní pásy).



Z pohledu Evropy je fakt, že první výstřel od Donalda Trumpa nemířil přímo na “starý kontinent”, pouze Pyrrhovo vítězství. Podle doprovodných komentářů Donalda Trumpa se zdá, že je to jen otázka času. Navíc nejistota spojená s obchodními válkami může již nyní výrazně omezit investiční aktivitu v evropském exportně zaměřeném průmyslu (EU má stále největší podíl na globálních exportech) a mít negativní dopad na naše odhady pro růst jak v eurozóně, tak i v Česku. Vedle toho bude nepříjemné další uzavírání USA vůči Číně – pokud ho Evropa nebude dorovnávat, mohou se na evropský trh tlačit přebytky čínské produkce za nižší ceny a podkopávat tak více konkurenceschopnost relativně drahé průmyslové výroby v EU.



*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna byla v uplynulém týdnu pod tlakem kvůli výraznému napětí na globálních akciových trzích (výprodej AI sektoru). Start do tohoto týdne nebude o moc veselejší. První výstřel v obchodních válkách Donalda Trumpa je silnější, než trhy předpokládaly (viz úvodník). Navíc česká koruna může být nervózní z blížícího se dalšího poklesu úrokových sazeb a nové prognózy centrální banky.



Eurodolar

Znovuzvolený americký prezident D. Trump rozjel nové obchodní války, když o víkendu rozhodl uvalit 25 % cla na Kanadu a Mexico, resp. dodatečně navýšit cla na Čínu o 10procentních bodů. Ačkoliv EU v tomto kole zůstala ušetřena, tak reakce eurodolaru byla výmluvná a jasná – sesunul se až k hranici 1,02.

Zatímco trh dnes horečně začne přemítat o tom, kam až D. Trump hodlá v otázce cel zajít a co to může znamenat pro Fed (jádrová inflace půjde zpět na 3 %), tak bude nutné sledovat i jiná data – například lednovou inflaci v EMU či americký index podnikatelské nálady ISM.

Nicméně ze střednědobého pohledu bude nutné opravdu přehodnotit výhled na sazby Fedu (směrem nahoru) a na eurodolar (směrem dolů).



Akcie

Hlavní zámořské indexy v pátek otevřely v zisku, který v úvodu seance dokázaly ještě navýšit. Po tiskové konferenci Trumpa ale velmi rychle obrátily a den uzavřely ve ztrátě. Společnost oznámila, že ukončuje vývoj brýlí pro rozšířenou realitu, které by využívaly výpočetní výkon počítače Mac. Páteční den akcie uzavřely se ztrátou 0,67 %. Po výsledcích oslabil i , který odepsal 2,9 %. Společnost sice dokázala doručit lepší výsledky, než se čekalo, nicméně slabší výhled pro první čtvrtletí letošního roku posílá akcie níže. Na výsledky reagoval analytik z , který snížil cílovou cenu na 23 USD z předchozích 26 USD a nastavil doporučení „prodat“. Hlavní akciové indexy uzavřely páteční den následovně: S&P 500 -0,57 %, NASDAQ 100 -0,14 % a Dow Jones -0,75 %.