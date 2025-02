Rozbřesk: Tuzemský průmysl zůstává v útlumu. Jak na Česko dopadnou Trumpova cla?

Tuzemský průmysl setrvává i na začátku roku 2025 v útlumu. Podle lednových dat PMI došlo k mírnému zlepšení nálady – index vzrostl ze 44,8 na 46,6 bodů, což však nadále signalizuje pokles aktivity, který trvá již od června 2022. Zdaleka největším problémem tuzemského průmyslu zůstává již několik čtvrtletí v řadě slabá zahraniční poptávka.



Náročné podmínky ve zpracovatelském sektoru ilustruje pokračující pokles výroby i nových zakázek. Výrobci žehrají především na špatnou situaci v německém průmyslu, což je hlavním důvodem, proč exportní zakázky klesly v lednu rychleji než v prosinci. Pozitivní zprávou je fakt, že tempo propouštění zpomalilo na nejnižší úroveň od začátku roku 2024. Z našeho pohledu však jde spíše o jednorázový výkyv vzhledem k přetrvávajícímu útlumu a nejistému výhledu.



Během víkendu se totiž začalo naplňovat riziko obchodních válek. Trumpova cla se zatím vyhnula Evropě, jejich zavedení ale může být jen otázkou času. Pokud by šlo o plošná cla jako v případě Kanady, Mexika (v obou případech odložených o měsíc) a Číny, hlavním poraženým by bylo už tak oslabené Německo, jehož podíl na vývozech do USA činí 10 %.



Negativní dopad 10% cel by však pocítila i česká ekonomika, přestože pro nás nejsou Spojené státy významným exportním trhem (jen cca 2 %). Hlavní kanál nákazy by představovalo zpomalení růstu v eurozóně a naše intenzivní zapojení právě do německých dodavatelských řetězců. Ministerstvo financí odhaduje celkový negativní dopad do HDP na zhruba 0,5 p.b., přičemž nejvýznamnější by byl zásah na straně zahraničního obchodu. Ministerstvo zároveň v tomto odhadu předpokládá reciproční 10% clo na dovozy amerického zboží do EU.



Shrnuto, podtrženo, vyhlídky tuzemského průmyslu se ve světle obchodních válek dále výrazně komplikují. Původně jsme počítali s oživením průmyslové aktivity ve druhém pololetí letošního roku, i to je však nyní v ohrožení. To samé platí také o našem předpokladu zrychlení růstu české ekonomiky v letošním roce mírně nad 2 %.





*** TRHY ***



Koruna

Kombinace silného dolaru, návratu averze k riziku na globální trzích a prvního výstřelu v rámci Trumpových obchodních válek poslala korunu do defenzivy. Ztráty jsou nejviditelnější na frontě s dolarem, kde koruna oslabila na 24,50, zatímco vůči euru jen mírně na 25,20. Včerejší rozhodnutí amerického prezidenta posunout platnost amerických cel vůči Mexiku o jeden měsíc, může na trhy přinést krátkodobou úlevu. Pro korunu ale bude zásadní, zda Donald Trump opravdu zavede plošná cla na evropské dovozy, jak o víkendu slíbil.

To by rozhodně nebyla dobrá zpráva pro českou měnu. Zvyšování obchodních cel je totiž negativním impulsem pro malou otevřenou ekonomiku jako je ta česká, což činí korunu zranitelnou. Ta je navíc na trzích vnímána prizmatem rizikového aktiva, což v momentě, kdy dále zesílí averze k riziku, bude korunu tlačit do hlubší defenzívy. V takovém případě očekáváme významnější oslabení koruny nad hranici 25,50 EUR/CZK.



Eurodolar

Navzdory přílivu důležitých dat (včera to byla inflace v EMU a index ISM v USA) zůstává eurodolar zcela ve vleku obchodních válek. Show jednoznačně řídí Donald Trump, který nejprve seslal eurodolar na úroveň 1,02, tím, že uvalil 25% cla na Kanadu a Mexiko plus dodatečné clo 10 % na Čínu. Po telefonických rozhovorech s mexickou prezidentkou a kanadským premiérem byla cla na měsíc pozastavena, což euru pomohlo smazat značnou část ztrát. Cla na Čínu ovšem zůstala a ta připravila odvetu. To dostává eurodolar zpátky pod tlak, avšak uvidíme, neboť americký prezident si má volat s prezidentem Číny…

Jinak pokud jde o data, tak dnes odpoledne přijdou na řadu v USA počty otevřených pracovních pozic, což je velmi důležité číslo pro Fed. Pokud by tento ukazatel již druhý měsíc v řadě vzrostl, tak to pro dolar může znamenat další plus.