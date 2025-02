Akcie Amazonu klesly po slabých prognózách, Kanaďané podporují vývozní daně na ropu jako odpověď Trumpovi a evropské futures jsou smíšené

dokončil prodej svých polských uhelných aktiv. Akcie Amazonu klesly po zveřejnění výsledků a zejména čtvrtletních prognóz, které nedosáhly na odhady trhu. Kanaďané široce podporují zavedení vývozních daní na ropu jako odpověď na Trumpovy obchodní hrozby. A Čína v reakci na cla zavádí kontroly exportu u wolframu, který se používá mj. i na výrobu čipů. Evropské futures jsou smíšené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,1 %, FTSE 100 -0,3 % a DAX +0,0 %.



ČEZ dokončil prodej svých polských uhelných aktiv (vč. závodů Skawina, Chorzow) společnosti ResInvest Group, podmínky nebyly zveřejněny. Plánuje pokračovat v rozvoji energetických služeb ESCO na tamním trhu.



Akcie Amazonu klesly po zavření trhu, když čtvrtletní prognózy zisku a prodeje společnosti nedosáhly na odhady trhu. očekává v 1Q čisté tržby v rozmezí 151,0 – 155,5 mld. USD, zatímco trh očekával 158,6 mld. USD, a provozní zisk 14 – 18 mld. USD při odhadu trhu 18,24 mld. USD. Generální ředitel Andy Jassy varoval před „hrbolatým“ růstem kvůli kapacitním omezením v divizi cloud computingu. To odráží i obavy konkurenčního , který minulý týden uvedl, že jeho růst tržeb v cloudu byl zabržděn, protože neměl dostatek datových center, aby zvládl poptávku po svých AI produktech.

Kanaďané podporují plán použít ropu jako zbraň proti Americe, pokud Trump bude pokračovat ve své obchodní válce proti severnímu sousedovi USA. Podle nového průzkumu je silná celonárodní podpora pro zavedení vývozních daní na dodávky ropy, pokud by to bylo nutné k odvetě proti Trumpovým clům. Celkově by 82 % Kanaďanů bylo pro zvýšení ceny vývozu ropy do USA, pokud by se Trump pokusil zavést poplatky na kanadské zboží, ale ropu by od nich osvobodil. Tato silná podpora ukazuje úroveň hněvu mezi kanadskou veřejností kvůli opakovaným Trumpovým hrozbám.



Trumpova obchodní válka s Čínou už působí nečekané škody. Lewis Black, výkonný ředitel těžaře wolframu Almonty, říká, že jeho klienti jsou v šoku z rozhodnutí Číny zavést kontroly exportu na tento superhustý kov používaný v pancéřové munici, součástech motorů a při výrobě čipů. Krok Pekingu, k němuž došlo v úterý, byl jedním z několika v reakci na cla uvalená na čínské zboží Trumpovou administrativou. "Jde o varovný výstřel, protože bez něj nemůžeme existovat," řekl Black.



Americké soudy se probouzejí po prvních rušných týdnech Donalda Trumpa u moci, včetně Muskových pokusů propustit vládní zaměstnance. Americký okresní soudce George O’Toole dočasně odložil lhůtu, která byla do dneška, pro miliony federálních pracovníků, aby se rozhodli, zda přijmou nabídku rezignace z Trumpovy administrativy. O’Toole uspořádá 10. února slyšení ohledně Trumpovy strategie, která je rovněž všeobecně považována za nezákonnou a finančně nepodloženou, protože Kongres by musel platit za jakékoli odstupné. Před dnešní uzávěrkou se k nabídce rezignace přihlásilo asi 50 000 zaměstnanců. Trump se mezitím snaží najít jiné způsoby, jak propustit lidi, a žádá agentury, aby sestavily seznamy svých zaměstnanců s nejhoršími výsledky.



Počet žádostí o nezaměstnanost v USA minulý týden vzrostl a nových žádostí přibylo o 11 000 na celkových 219 000. Soukromé údaje o zaměstnanosti z ADP Research však ukázaly zdravé tempo náboru v lednu. Dohromady to dává obrázek trhu práce, který předseda Fedu Jerome Powell minulý týden popsal jako „docela stabilní“.