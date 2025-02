ČNB i BoE snížily sazby, Apple v centru geopolitického boje. Trhy v zámoří hledají jasný směr před pátečními makrodaty

Na Wall Street převládal pocit opatrnosti, když se obchodníci prodírali záplavou firemních výsledků před výsledky společnosti .com Inc. a pátečními údaji o zaměstnanosti, které budou zveřejněny společně s revizemi.

Akcie se snažily najít jasný směr. Zklamání z údajů velkých společností zabývajících se cloud computingem naznačují důvody k opatrnosti ohledně Web Services, největšího hráče v této oblasti. Společnost Inc. se propadla kvůli obavám investorů, že poptávka po nových telefonech se zastaví. Býčí výhled zvedl společnost Peloton Interactive Inc. o 17 %. International Inc. vyskočil na rekord díky solidním prodejům nikotinových sáčků Zyn. Společnost Motor Co. se po varování ohledně zisku propadla.



Představitelé Bank of England se rozhodli snížit úrokové sazby na 19měsíční minimum, přičemž dva z nich podpořili výrazné snížení o 50 bazických bodů, což trhy přimělo zvýšit sázky na další uvolnění.

Devítičlenný Výbor pro měnovou politiku snížil základní úrokovou sazbu banky o čtvrt procentního bodu na 4,5 %, což je třetí takové snížení od srpna. Dva externí členové výboru - Swati Dhingra a Catherine Mannová, která patřila k nejvíce jestřábím hlasům výboru - chtěli snížení o půl bodu, zatímco guvernér Andrew Bailey a ostatní podporovali menší krok.



Šéf společnosti Plc prohlásil, že si nemyslí, že Spojené království je nejhorším místem pro investice, a nasadil smířlivý tón jen několik dní poté, co společnost zrušila investici ve výši 450 milionů liber (557 milionů USD) do britského závodu na výrobu vakcín.

Pascal Soriot, generální ředitel největšího britského výrobce léčiv, reagoval na zprávy, že vztahy společnosti s novou labouristickou vládou se zhoršily a Británie je považována za zemi s nejneatraktivnějším investičním prostředím v oblasti přírodních věd v západním světě.



Společnost Inc., pro kterou je Čína největším výrobním centrem a USA největším trhem, se nyní ocitla v centru vyostřujícího se geopolitického boje, který hrozí přesáhnout cla a regulační kontroly.

Nová 10% daň na zboží vyrobené v Číně, kterou zavedla Trumpova administrativa, je připravena na společnost tlačit v již tak náročném období, kdy trpí pomalým prodejem iPhonů a dohání náskok v oblasti umělé inteligence. A v Číně zvažuje antimonopolní úřad prověření politiky App Store, ačkoli tento proces začal měsíce před Trumpovým nástupem do úřadu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:25 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0859 -0.4471 25.2219 25.0676 CZK/USD 24.1765 -0.1466 24.2970 24.1750 HUF/EUR 404.7936 -0.3852 407.7159 404.2778 PLN/EUR 4.1904 -0.3011 4.2111 4.1890

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5631 -0.0662 7.5726 7.5465 JPY/EUR 157.5315 -0.7460 158.8591 157.2250 JPY/USD 151.8485 -0.4765 152.8910 151.6620

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8339 0.2163 0.8380 0.8315 CHF/EUR 0.9387 0.1072 0.9397 0.9367 NOK/EUR 11.6313 -0.4276 11.7035 11.6315 SEK/EUR 11.3125 -0.3011 11.3587 11.2921 USD/EUR 1.0375 -0.2634 1.0405 1.0354

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5913 -0.0188 1.5987 1.5903 CAD/USD 1.4308 -0.0810 1.4367 1.4306