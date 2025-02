Spotřebitelská důvěra v USA v únoru klesla nejvýrazněji za tři a půl roku

Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech v únoru vykázala nejprudší pokles za tři a půl roku. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnila organizace Conference Board. Podle agentury Bloomberg jsou údaje další známkou toho, že nejistota kolem kroků administrativy nového prezidenta Donalda Trumpa má negativní vliv na náladu amerických domácností.



Index spotřebitelské důvěry se v únoru snížil na 98,3 bodu z lednových 105,3 bodu. Zaznamenal tak nejvýraznější pokles od srpna 2021. Zaostal rovněž za očekáváním analytiků, kteří v anketě agentury Reuters předpovídali mírnější snížení, a to na 102,5 bodu.



Spotřebitelé podle únorového průzkumu předpokládají, že meziroční míra inflace v USA bude v příštích dvanácti měsících činit šest procent, zatímco v lednu ji odhadovali na 5,2 procenta. Podle agentury Reuters přispěly k růstu inflačních očekávání obavy z Trumpových plánů na uvalování rozsáhlých cel na dovoz do Spojených států.



"Zmínky o inflaci a cenách byly v odpovědích nadále na předních místech, pozornost se však posunula k jiným tématům. Nastal výrazný nárůst zmínek o zahraničním obchodu a clech," uvedla k výsledkům průzkumu ekonomka Stephanie Guichardová z organizace Conference Board.



Ekonomové sledují údaje o spotřebitelské důvěře velmi pozorně, neboť se z nich snaží odvodit budoucí vývoj spotřebitelských výdajů. Ty v USA zajišťují více než dvě třetiny hospodářské aktivity. Spojené státy jsou největší ekonomikou na světě.