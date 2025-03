Spotřebitelská důvěra v USA v březnu výrazně klesla, sílí obavy z inflace

Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech v březnu výrazně klesla, mimo jiné sílí obavy z inflace. Vyplývá to z výsledků průzkumu Michiganské univerzity. Panují obavy, že celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, která vyvolává odvetná opatření ze strany dotčených zemí, povede ke zvyšování cen a k útlumu ekonomiky. Napsala to dnes agentura Reuters.



Index spotřebitelské důvěry se v březnu snížil na 57,9 bodu z únorových 64,7 bodu. Analytici předpovídali mnohem mírnější pokles, v průměru na 63,1 bodu. Index už smazal veškerý růst, který zaznamenal po Trumpově vítězství v listopadových prezidentských volbách.



Spotřebitelé nyní podle průzkumu předpokládají, že meziroční míra inflace bude v příštích 12 měsících činit 4,9 procenta, zatímco v únoru ji odhadovali na 4,3 procenta. Výhled inflace na příštích pět let se zvýšil z 3,5 na 3,9 procenta.



Ekonomové sledují údaje o spotřebitelské důvěře velmi pozorně, snaží se z nich odvodit budoucí vývoj spotřebitelských výdajů. Ty v USA zajišťují více než dvě třetiny hospodářské aktivity. Spojené státy jsou největší ekonomikou na světě.



Trump uvalil řadu cel na širokou škálu zboží od klíčových obchodních partnerů, včetně Kanady, Číny a Evropské unie. Ti v reakci na Trumpovy kroky zavádějí odvetná cla.



Průzkum agentur Reuters a Ipsos z tohoto týdne ukázal, že zhruba 57 procent Američanů považuje Trumpovu hospodářskou politiku za příliš nevyzpytatelnou. Kolem 53 procent Američanů se pak domnívá, že celní válka přinese víc škody než užitku.