KHNP dál počítá s šedesátiprocentní účasti českých dodavatelů v Dukovanech

Korejská společnost KHNP nadále počítá s šedesátiprocentní účastí českých dodavatelů na výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech. České firmy by na tento podíl měly dosáhnout do roku 2039, kdy by měly být dokončeny oba připravované reaktory v Dukovanech. Na dnešní Česko-korejské konferenci k jadernému průmyslu to uvedli zástupci korejské firmy. Zástupci českého průmyslu v minulých týdnech vyjádřili obavy o dosažení tohoto cíle, protože dosud nejsou závazné smlouvy o spolupráci.



KHNP loni uspěla v tuzemském jaderném tendru, vláda její nabídku upřednostnila před EDF a Westinghouse. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Skupina , která má tendr na starosti, nyní s KHNP jedná o finální smlouvě k projektu, podepsána by měla být do konce března.



"Věříme, že po dokončení celého projektu v roce 2039 dosáhneme podílu českých dodavatelů 60 procent," uvedl poradce KHNP Alois Míka. KHNP podle něj bude v průběhu přípravy i následné výstavby neustále hodnotit kapacity subdodavatelů. "Budeme jim přitom poskytovat zpětnou vazbu, aby mohli postupně zlepšovat a rozšiřovat svůj podíl na projektu," pokračoval Míka. Právě postupnou optimalizací veškerých řídících procesů v projektu se podle něj budou moci české firmy dostat k dříve slibované hranici účasti.

Se zapojením českých firem KHNP počítá i podle svého prezidenta Ču Ho-wanga. "Od okamžiku, kdy byla KHNP vybrána, se snažíme připravit návrhy lokalizace dodavatelů podle toho, jak požaduje česká vláda i regiony," řekl dnes na konferenci. Podle něj je už prakticky rozhodnuto o tom, že dodavatelem turbíny pro dukovanský blok by měla být plzeňská Doosan Škoda Power. Zároveň připustil možnost, že by firma zajistila i celou turbínovou halu. "Velmi vážně to nyní zvažujeme," dodal. KHNP podle Ču-Ho-wanga dále zvažuje zřízení fondu, v němž by byly podporovány střední a malé firmy v Česku k tomu, aby mohly získat potřebné certifikace k účasti na projektu.



Aliance české energetiky, která zastupuje největší tuzemské technologické firmy v jaderné energetice, dnes k zapojení českých dodavatelů do projektu uvedla, že český průmysl nabízí Korejcům dodávku celé strojovny a hlavní stavební části.



Člen výboru aliance Jiří Holinka dnes také zdůraznil, že účast českých firem na projektu je důležitá nejen z ekonomického hlediska ale i z pohledu strategické bezpečnosti. "Chceme-li zajistit bezpečný chod a servis jaderné elektrárny tak, aby Česká republika nebyla závislá na dodavatelích z mimoevropských zemí, musíme být u výstavby od začátku. Musíme být u projektových prací, u tvorby dokumentace, zajišťování jakosti, u licencování, u přípravy montáže i spuštění, musíme realizovat klíčové dodávky v rozsahu našich výrobních možností včetně souvisejícího inženýringu a podobně,“ konstatoval Holinka.



Zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví v minulém týdnu uvedli, že dosud neexistují žádné závazné dohody českých firem s Korejci na účasti na projektu. Svaz v této souvislosti varoval, že dříve proklamované zapojení českého průmyslu ve výši 60 procent na stavbě tak může být ohroženo a skutečná míra účasti firem z ČR bude omezená.



Obavy českých firem dnes připomněla také francouzská společnost EDF, která se v tendru rovněž ucházela o stavbu v Dukovanech. "EDF si je plně vědoma, že Česko má jaderný průmysl světové úrovně, který by měl hrát v českém jaderném programu významnou roli. Proto EDF ve své nabídce dlouhodobě klade důraz na silný závazek usilovat o více než 60procentní podíl dodávek českými společnostmi. Nabídka EDF by pro český průmysl zajistila dodávky s vysokou přidanou hodnotou – včetně zakázek na výrobu kritických komponentů – a rovněž dlouhodobé exportní příležitosti na budoucích projektech reaktorů EPR po celé Evropě," uvedla dnes společnost v prohlášení pro ČTK. Francouzská společnost zároveň potvrdila, že její loňská nabídka stále platí.



O zapojení českých firem do výstavby reaktorů jednal v Jižní Koreji ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Podle něj česká vláda bude po KHNP požadovat ještě před uzavřením finální smlouvy k projektu garanci alespoň 30procentního podílu českých firem na stavbě. "Celkově pak platí požadavek na zapojení českého průmyslu v 60 procentech projektu," zdůraznil Vlček.



Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou v historii. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech jsou při současných cenách 400 miliard korun. V příštích třech až pěti letech by ovšem měl podle rozhodnutí vlády s Korejci jednat také o opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.