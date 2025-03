Další otočka a evropské akcie strmě rostou. Němci se chystají utrácet

Po výprodeji spuštěném americkými cly se hlavní akciové trhy odrazily k růstu, který je především v Evropě velmi silný. Mezi lídry a nejvíce volatilní indexy stále patří německý DAX , který stoupá o 3,6 procenta. Výrazné zisky pak hromadí i další indexy v Evropě. A vzhůru asi o procento míří také americké futures, poté co Wall Street už během včerejška zvládla část ztrát nahradit.



Pozornost směrem k Evropě stáčí nové výdajové programy. Zejména jde o německý výdajový plán, který by měl díky prolomení ústavního omezení uvolnit peníze do vyzbrojení, ale také 500 miliard euro do dopravy, elektrických sítí a stavebnictví. Německo je z velkých zemí jediné, které si může dovolit masivní navýšení výdajů, ostatní čelí kvůli vysokým dluhům omezením. Dluhopisový trh reaguje plošným navýšením výnosů, které v případě Německa činí na 10Y splatnosti 18 bps. Během dopoledne se však trh s dluhopisy v Evropě i zámoří už stabilizuje.

Z pohledu akcií jsou vyšší výdaje dobré zprávy, které vybídly k dalším ziskům většinu evropských sektorů. Sentimentu vedle toho pomáhá také naděje, že americká cla na Kanadu a Mexiko mohou být menší, poté co americký ministr obchodu Lutnick naznačil možnost kompromisu. Prezident Trump mezitím potvrdil cla na ocel a hliník a uznal, že hospodářská politika může mít přechodný dopad na ekonomiku.

Optimismus na Evropu a vyšší výnosy vytáhly výrazně nahoru euro, které se vůči dolaru obchoduje u 1,0700. Podobně se daří i libře. Zlato drží své zisky, ropa asi o procento klesá. Koruna na páru s eurem setrvává těsně pod 25,10, ovšem vůči dolaru posiluje na 23,45. Domácí inflace skončila podle očekávání a neměla by obchodování podstatně ovlivnit.

Během odpoledne vyjde zpráva ADP o zaměstnanosti v americkém soukromém sektoru a později index ISM ze sektoru služeb. Oba mohou poskytnout indicie před pátečním reportem z trhu práce. V současné situaci mohou být investoři o něco citlivější na slabá data, která by naopak dříve vítali jako argument pro nižší úrokové sazby. Mezitím však zesílily obavy o kondici ekonomiky během celní smrště. Každopádně jsou nyní témata jako cla a fiskální výdaje nyní o dost důležitější, takže nejen dnešní, ale i páteční data zůstanou v jejich stínu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:51 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0623 -0.0809 25.0954 25.0308 CZK/USD 23.4420 -0.7494 23.6575 23.3525 HUF/EUR 398.4926 -0.0931 399.2986 397.6645 PLN/EUR 4.1574 -0.2771 4.1732 4.1538

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7652 0.6403 7.7799 7.7064 JPY/EUR 159.7785 0.5007 160.1628 158.7573 JPY/USD 149.4350 -0.1864 150.1835 149.1010

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8337 0.4397 0.8346 0.8298 CHF/EUR 0.9484 0.3895 0.9501 0.9444 NOK/EUR 11.8158 0.2137 11.8371 11.7759 SEK/EUR 11.0297 -0.2966 11.0980 11.0287 USD/EUR 1.0692 0.6841 1.0722 1.0602

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5916 -0.2382 1.6043 1.5896 CAD/USD 1.4387 -0.0552 1.4450 1.4378