Rozbřesk: Zavedení cel na evropská auta – nejvíce zranitelné je Slovensko

Ostré obchodní války jsou po uvalení cel na Mexiko a Kanadu realitou. S posledními kroky Donalda Trumpa také roste pravděpodobnost ostrého postupu vůči Evropě. Ve hře jsou na prvním místě cla na evropský automotiv v hodnotě okolo 25 % - podle dostupných informací na finální produkci i mezi-produkci směřující z Evropy do USA. S použitím mezinárodních input-output tabulek jsme proto provedli analýzu simulující zavedení takových cel, ze které vyplývá, že nejvíce zranitelnou ekonomikou v Evropě je Slovensko (přímý efekt -0,5procentního bodu do HDP) a se značným odstupem za nimi jsou na druhém a třetím místě Německo a Maďarsko (-0,2 až -0,3procentního bodu do HDP a následně Švédsko (-0,2 p.b.) Přímé dopady na českou (-0.15 p.b.) a polskou (-0.1 p.b.) ekonomiku odhadujeme jako o poznání nižší.



Proč zrovna Slovensko vyčnívá mezi všemi evropskými ekonomikami. Je to na základě našich dat důsledek nešťastné kombinace vysokého podílu automotivu na HDP a jeho výraznější závislosti na americkém trhu (zachycené v input-output tabulkách). Z automobilů, které se na Slovensku vyrábí a míří ve značných objemech na americký trh, jsou pravděpodobně nejdůležitější Porsche Cayenne (karoserie vzniká v Bratislavě), Audi Q7 a Q8 (rovněž Bratislava), ale i produkce Jaguar Land Roveru. Česko má při porovnání se Slovenskem sice podobně významný podíl automotivu na HDP, orientace na americký trh je však výrazně nižší. Finální produkce vyráběná v Česku na americký trh prakticky nesměřuje – Škoda auto se primárně orientuje na Evropu (sekundárně Asii), stejně jako kolínská Toyota a nošovický Hyundai. V Česku tak budou eventuálně nejvíce zasaženi subdodavatelé, kteří mají vysokou expozici vůči evropským automobilkám vyrábějícím v Evropě a vyvážejícím do USA – na prvním místě se jedná o Porsche a švédské Volvo (proto ostatně v naší simulaci vychází Švédsko hůře než Česko, přes zjevně nižší podíl sektoru automotive na HDP).



Je třeba si ovšem uvědomit, že celkové náklady obchodních válek mohou být pro evropské ekonomiky o poznání vyšší, než predikuje tato analýza. Ta počítá “pouze” s přímým omezením vývozu segmentu automotiv (produkce a mezi-produkce) na americký trh (včetně všech mezi-sektorových efektů) a jeho sekundárním negativním dopadem do příjmů domácností a poptávky. Cla však nemusí být uvalena pouze na automotiv – seznam odvětví může být ve finále o poznání širší. A navíc, obchodní nejistota sama o sobě může výrazně tlumit investiční aktivitu v nejvíce exportně orientovaných ekonomikách. A na této frontě Česko patří jednoznačně k nejvíce ohroženým.





*** TRHY ***



Koruna

Zrušení dluhové brzdy v Německu je pro korunu bezesporu výbornou zprávou. Na druhé straně ovšem “visí ve vzduchu” vysoké obchodní napětí (viz úvodník), což podle nás i nadále bude brzdit korunu v rozletu. Dnešní únorová inflace by podle nás měla poklesnout jen kosmeticky (z 2,8 % na 2,7 %), což pro korunu může být lehce pozitivní zpráva.



Eurodolar

Včerejší den měl být pro eurodolar o uvalení vyšších amerických cel na Kanadu a Mexiko, ale nebyl. Tyto události nakonec byly zastíněny politickým vývojem v Německu a EU, kde dochází k přípravě na masivní fiskální expanzi hnanou vojenskými výdaji. Němečtí politici vedení budoucím kancléřem Merzem se totiž dohodli na zrušení tzv. dluhové brzdy, která Německu nedovolovala pustit se fiskální expanze. Zrušení, na které je potřeba ? ústavní většina, odhlasuje ještě starý (odcházející) Bundestag. V Německu se přitom hovoří o aktivizaci až 500 mld. euro na vojenské výdaje, přičemž šéfka komise EU von der Leyenová zmínila vytvoření fondu ve výši 800 miliard euro. Takové zprávy zcela postačily na to, aby se eurové sazby vydaly vzhůru (a podpořily tím euro) a to v situaci, kdy eurozóně hrozí vyšší americká cla, a tudíž nemalá růstová rizika.

Dnes bude trh vstřebávat sérii klíčových politických rozhodnutí ze včerejšího dne, přičemž dost možná se dozvíme i nějaké nové informace k americkým clům (ministr obchodu USA Lutnick hovořil o možných kompromisech). Do hry se však dostanou i americká data – předskokan pátečních payrolls v podobě ADP reportu, a hlavně index ISM reprezentující náladu v amerických službách.