Bloomberg: Americká cla na Kanadu a Mexiko pocítí hlavně Stellantis a Volkswagen

Cla, která od úterý zavedly Spojené státy na dovoz zboží z Kanady a Mexika, dolehnou z evropských automobilek hlavně na Stellantis a . Uvedla to agentura Bloomberg, která se odvolává na své odhady. Podle nich cla v letošním roce sníží evropským automobilkám zisky celkem o 5,88 miliardy eur (147 miliard Kč), z toho zdaleka nejvíce právě dvěma zmíněným.



Automobilky využívají Mexiko jako výrobní základnu, z které pak auta vyvážejí na americký trh. Auta nebo jejich díly se ale do USA dovážejí i z Kanady. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa zatížila dovoz z obou zemí 25procentním clem.



Stellantis, pod který patří značky jako Jeep, Ram, Chrysler a Dodge, může letos do USA dovézt z Kanady a Mexika zhruba 417.000 automobilů, napsal v úterý analytik Michael Dean z Bloomberg intelligence. Pokud nebudou zavedena žádná zmírňující opatření, pak může letos kvůli clům zisk Stellantisu klesnout o 3,44 miliardy a zisk o 1,77 miliardy eur, odhaduje analytik.



"Existuje pouze omezený prostor k tomu, aby šly tyto dodatečné náklady přenést na kupující, když se v USA zvyšují slevy, které v průměru dosahují 2000 dolarů (46.800 Kč), a když je tam silná konkurence a nadměrné kapacity," napsal Dean. "Podle nepravděpodobného scénáře, kdy by se celý ten poplatek přenesl na kupující, by se ceny zvýšily o 6000 až 10.000 USD (140.000 až 234.000 Kč)," dodal.



Kvůli dopadům amerických cel na evropské automobilky v úterý výrazně oslabily právě akcie Stellantisu. Na burze v Miláně klesly o více než šest procent a dostaly se nejníže od začátku loňského prosince. Prioritní akcie ve Frankfurtu nad Mohanem odepsaly přes čtyři procenta, ztrácely ale také akcie německých automobilek a Mercedes-Benz Group.



Mezinárodní ratingová agentura S&P Global tento týden upozornila i na dopady plánovaných 25procentních cel na dovoz zboží z Evropské unie do Spojených států. Datum jejich zavedení Američané zatím neoznámili. Pokud budou avizovaná cla platit, pak nejvíce dolehnou na Českou republiku, Slovensko a další země v regionu, uvedla agentura. Značný vliv bude mít právě německý automobilový sektor, který je s ekonomikami některých středoevropských zemí silně provázaný.