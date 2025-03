Podíl německých výrobců na globální produkci aut byl loni nejnižší za pět let

Podíl německých automobilových koncernů , a Mercedes-Benz na celosvětové výrobě automobilů v loňském roce sestoupil na 17,3 procenta, a byl tak nejnižší za pět let. Informoval o tom list Automobilwoche, který se odvolává na údaje německého svazu automobilového průmyslu VDA. V roce 2020 podíl dosahoval 19,7 procenta, píše agentura DPA.



Za poklesem podílu stojí rostoucí konkurence v Číně, která je největším automobilovým trhem na světě. K poklesu podílu přispěla rovněž skutečnost, že se německé automobilky stáhly z Ruska.



Německé automobilové koncerny v loňském roce po celém světě vyrobily asi 13,6 milionu aut. To bylo méně než předloni, ale o něco více než v roce 2020, kdy se automobilový průmysl potýkal s negativními dopady koronavirové krize. Celková globální produkce aut se však od roku 2020 zvýšila mnohem výrazněji, zhruba o 11 milionů na téměř 78,5 milionu vozů, upozorňuje DPA.



Automobilový průmysl v Evropě se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně nečekaně slabého zájmu o elektromobily a hrozby, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalí dodatečná cla na dovoz do USA.



Evropská komise (EK) minulý týden představila opatření na podporu konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu. Navrhla také úpravu systému pokut pro výrobce aut, kteří nebudou plnit emisní cíle. Automobilky by podle návrhu měly vykazovat plnění cílů za tříleté období, nikoli za každý rok.



Navrhované změny poskytnou automobilkám více času na splnění emisních cílů a umožní jim vyhnout se placení pokut v letošním roce. Komise nicméně potvrdila dosavadní cíl, aby nová osobní a lehká užitková auta prodávaná v Evropské unii měla od roku 2035 nulové emise CO2.