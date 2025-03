Jak Trump vysvětluje poklesy na trzích? Říká, že americká ekonomika čelí „přechodu“

Prezident Donald Trump uvedl, že americká ekonomika čelí „období přechodu“ poté, co jeho počáteční zaměření na cla a federální škrty pracovních míst způsobují zmatek na trzích. Minulý týden nastal nejhlubší propad akciového trhu od Trumpova znovuzvolení před čtyřmi měsíci.



V pořadu Fox News Sunday Morning Futures na otázku, zda očekává letos recesi, Trump řekl: „Nerad předpovídám takové věci. Je to období přechodu, protože to, co děláme, je opravdu velké.“

Trumpova odpověď, i když se vyhýbá otázce, souvisí s jeho projevem v Kongresu minulý týden a řadou nedávných komentářů od předních představitelů administrativy, včetně ministra financí Scotta Bessenta. Jádrem argumentu Trumpova týmu je očekávání, že daňové škrty a příjmy z cel podpoří ekonomiku.



Trumpovy neustálé změny v celní politice ale investory znejistily, což vyvolalo výprodej technologických akcií a úrovně volatility, které jsme roky neviděli. Obchodníci s dluhopisy signalizují rostoucí riziko, že se americká ekonomika zastaví. Bessent v pátek na CNBC uvedl, že americká ekonomika potřebuje „detox“, aby se zbavila závislosti na veřejných výdajích.

Trump 4. března ve svém projevu před společným zasedáním Kongresu uznal, že může dojít k „období přizpůsobení“, jakmile cla vstoupí v platnost. „Bude tam trochu ruchu, ale to je v pořádku,“ řekl ve svém projevu. „Nebude ho moc.“



Trump 6. března odmítl, že jeho poslední změna v politice cel vůči Mexiku a Kanadě měla nějaký vliv na investory: „Na akciový trh se ani nedívám“ a obvinil „globalisty, kteří vidí, jak bohatá naše země bude a nelíbí se jim to.“ V rozhovoru pro Sunday Morning Futures z konce minulého týdne Trump svůj přístup obhajoval. „Přinášíme bohatství zpět do Ameriky,“ řekl. „To je velká věc.“



Americký akciový trh klesl o více než 6 % od svého vrcholu 19. února. Investoři čelili sedmi po sobě jdoucím dnům poklesu, kdy index S&P 500 během obchodní seance kolísal alespoň o 1 %, a technologické akcie, jako a , které v posledních třech měsících táhly trhy nahoru, rovněž utrpěly ztráty.



Zdroj: Bloomberg