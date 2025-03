Index S&P 500 vstupuje do technické korekce

Zámořské trhy dnes pokračovaly v propadu když nejširší index S&P 500 odepsal 1,4 %, Dow Jones Industria Average 1,3 % a nejhůře se již klasicky dařilo technologickému indexu Nasdaq , který ztratil 2 %.



Index cen amerických výrobců ukázal v únoru na pomalejší růst, než se očekávalo, a meziměsíčně se tato metrika dokonce nečekaně nezměnila. Tato data budou pravděpodobně ovlivňovat, jak se Federální rezervní systém dívá na inflaci v době zvýšené nejistoty ohledně obchodní politiky Donalda Trumpa. Zpráva je sestavena na základě středečních údajů, které ukazují, že spotřebitelské ceny minulý měsíc rostly pomaleji, než se očekávalo, a zmírnily tak obavy z opětovného zrychlení inflace. Konkrétně se jednalo meziročně o nárůst z 3,2 na 3,3 %, a meziměsíčně o stagnaci na 0,3 %.



Prezident Donald Trump řekl, že není ochoten ustoupit od plánů na zavedení globálních recipročních cel, naplánovaných na 2. dubna. Aktualizace přichází ihned po prezidentově hrozbě uvalení 200% cel na dovoz alkoholu z Evropské unie v reakci na blok zavádějící odvetná protiopatření proti jeho daním z oceli a hliníku. Další zvrat v probíhající celní sáze by mohl nastat ve čtvrtek, kdy se očekává, že se ministr obchodu Howard Lutnick a obchodní zástupce USA Jamieson Greer setkají s Dougem Fordem, premiérem kanadské provincie Ontario. uvedl, že všichni tři budou diskutovat o obnovení obchodní dohody mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou, která byla podepsána během prvního Trumpova funkčního období. Shromáždění se uskuteční poté, co USA povolily, aby ve středu vstoupily v platnost rozšířené a rozsáhlé 25% cla na ocel a hliník. Začátkem tohoto týdne se stal terčem Trumpova hněvu poté, co řekl, že uvalí 25% přirážku na elektřinu vyváženou z Ontaria do USA, nicméně po diskusích s Lutnickem a Trumpově hrozbě zdvojnásobení kanadských cel na ocel a hliník na 50 %, tato cla dočasně pozastavil.



Společnost vzrostla o 14,6 % poté, co výrobce čipů oznámil jmenování Lip-Bu Tana jejím dalším výkonným ředitelem. Ten nahradí dočasné spoluředitele Davida Zinsnera a Michelle Johnston Holthausovou, přičemž Zinsner zůstává finančním ředitelem a Holthausová pokračuje jako generální ředitelka společnosti Products. Jmenování, které vstoupí v platnost 18. března, přichází tři měsíce po odchodu bývalého generálního ředitele Pata Gelsingera, který dohlížel na nákladnou snahu o obrat v byznyse společnosti. Společnost Systems se propadla o 13,9 % poté, co slabý výhled společnosti na druhé čtvrtletí nedokázaly kompenzovat lepší než očekávané výsledky za první čtvrtletí. Společnost SentinelOne taktéž zklamala na úrovni zisků poté, co oznámila výhled pro první čtvrtletí, který zaostával za odhady. Její akcie na to konto propadly o 3,5 % níže. obnovila výprodej akcií a vymazala některé ze svých povolebních zisků, když dnes oslabila o 5,5 %.