Institut Ifo snížil odhad letošního růstu německého hospodářství na 0,2 procenta

Německý hospodářský institut Ifo snížil odhad růstu německé ekonomiky na letošní rok. Místo dříve předpokládaných 0,4 procenta ekonomika podle něj vykáže růst jen o 0,2 procenta. Ifo o svém odhadu dnes informoval v tiskové zprávě. Výhled na letošní rok minulý týden snížily i další přední instituty DIW a IfW. Všechny tři ústavy očekávají silnější růst až v příštím roce.



"Německé hospodářství se zadrhlo. Navzdory znovu rostoucí kupní síle je nálada spotřebitelů tlumená a i podniky investují zdrženlivě," uvedl hlavní prognostik institutu Ifo Timo Wollmershäuser. Podle něj trpí slabou poptávkou a rostoucím mezinárodním konkurenčním tlakem především německý průmysl. Německo má největší ekonomiku v Evropě.



Vliv na odhad vývoje německé ekonomiky má nejistota, která plyne z politického vývoje v Německu i ve Spojených státech. Po únorových předčasných parlamentních volbách v Německu se konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) pokouší sestavit vládu a ještě předtím schválit v parlamentu opatření, která by měla umožnit rozsáhlé půjčky na obranné a infrastrukturní výdaje. Nový americký prezident Donald Trump prosazuje ochranářskou obchodní politiku.



Aktuální výhled podle Wollmershäusera zatím nepočítá se schválením rozsáhlého finančního balíku, o kterém by se mělo hlasovat ve Spolkovém sněmu v úterý a pak v pátek i ve druhé komoře německého parlamentu, Spolkové radě. V obou komorách je potřeba dvoutřetinová většina, aby mohla být reformována takzvaní dluhová brzda a zřízen zvláštní fond s 500 miliardami eur (12,5 bilionu Kč) na investice do infrastruktury.



Podle Ifo by mohlo v příštím roce německé hospodářství vykázat růst o 0,8 procenta. Institut DIW minulý týden v pátek odhadl růst v příštím roce na 1,1 procenta, dříve předpokládal o desetinu procentního bodu vyšší růst. V letošním roce DIW počítá se stagnací. Minulý týden ve čtvrtek uvedl kielský Institut pro světové hospodářství (IfW), že letos počítá se stagnací německé ekonomiky. Odhad růstu na příští rok ovšem zvýšil z 0,9 na 1,5 procenta.