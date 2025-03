EU dubna omezí objem oceli, kterou lze dovézt bezcelně. Nebude možné ani převádět nevyužité kvóty jiných zemí

Evropská komise (EK) zpřísní podmínky pro dovoz oceli do Evropské unie. Státy už nebudou moci ani převádět nevyužité kvóty jiných zemí, včetně těch, které byly přiděleny Rusku a Bělorusku, uvedla dnes komise v tiskové zprávě. Od dubna se sníží dovozní kvóty, čímž se omezí objem oceli, kterou lze do unie dovézt bezcelně.



Systém kvót je jedním z ochranářských opatření, jimiž státy regulují dovoz a chrání si trh. Oznámený krok navazuje na záměr, o němž minulý týden informoval výkonný místopředseda EK pro prosperitu a průmyslovou strategii Stéphane Séjourné. Opatření by mělo snížit dovoz oceli do EU přibližně o 15 procent.



Komise snížila takzvanou míru liberalizace z jednoho na 0,1 procenta. Toto opatření reguluje množství oceli, které lze do unie dovážet bez celních poplatků. Komise uvedla, že opatření poskytne výrobcům oceli v EU prostor k nadechnutí, aby mohli zvýšit produkci a získat zpět ztracený podíl na trhu. Cílem je také zvýšit zaměstnanost a investice do výroby zelené oceli.



Změny přicházejí v době, kdy ocelářský průmysl v EU čelí intenzivnímu tlaku nadměrných kapacit ve světě, růstu vývozu z Číny a sílícím obchodním překážkám na klíčových trzích, jako jsou Spojené státy. Například administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa už zavedla 25procentní clo na dovoz oceli a hliníku ze všech zemí.



Rozhodnutí komise předcházel přezkum, který si vyžádalo 13 členských zemí a který zjistil, že situace v odvětví se zhoršuje kvůli zvýšeným dovozním tlakům a klesající poptávce. Většina změn vstoupí v platnost 1. dubna. Dvě úpravy, a sice pomalejší tempo liberalizace a odstranění převodu nevyužitých objemů v určitých kategoriích, začnou platit od 1. července.



Ocelářský průmysl má 22 členských zemí EU, kde je dohromady asi 500 výrobních závodů. K tvorbě hrubého domácího produktu (HDP) Evropské unie tento sektor přispívá částkou zhruba 80 miliard eur (asi dva biliony Kč) a podporuje více než 2,6 milionu pracovních míst.



Evropská komise minulý týden představila akční plán na podporu ocelářství a produkce kovů. Cílem je urychlit dekarbonizaci a udržet konkurenceschopnost evropského ocelářského sektoru a hutnictví.