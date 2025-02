EU bude na americká cla reagovat, shodli se von de Leyenová, Šefčovič i Scholz

Evropská unie neponechá nejnovější americká cla na dovoz oceli a hliníku do Spojených států bez odpovědi. V dnešním prohlášení to uvedla předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Ministři obchodu sedmadvacítky budou o možné reakci EU jednat prostřednictvím mimořádné video konference ve středu, uvedla s odkazem na diplomaty agentura Reuters.



"Neoprávněná cla vůči EU nezůstanou bez odezvy - vyvolají tvrdá a přiměřená protiopatření," prohlásila předsedkyně unijní exekutivy. "Cla jsou daně - špatné pro podniky, horší pro spotřebitele," dodala.



"Velmi lituji rozhodnutí USA uvalit cla na evropský vývoz oceli a hliníku," uvedla von der Leyenová s tím, že EU podle ní bude jednat na ochranu hospodářských zájmů. "Budeme chránit naše pracovníky, podniky a spotřebitele," uzavřela.



Evropská komise je exekutivním orgánem EU a na starosti má rovněž obchodní politiku unie. Portfolio je v gesci slovenského komisaře Maroše Šefčoviče.



Trump v pondělí večer oznámil, že Spojené státy zavedou 25procentní clo na dovoz oceli a hliníku. Opatření se týká všech zemí a podle sdělení Bílého domu začne platit 12. března. "Dnes zjednodušuji naše cla na ocel a hliník, aby každý pochopil, co to znamená," řekl Trump.Prezident mimo jiné uvádí, že zavede cla na dovoz zboží z EU kvůli unijnímu postupu proti americkým technologickým firmám a kvůli deficitu ve vzájemném obchodě se zbožím.

EU bude reagovat na americká cla, zároveň je připravena jednat, řekl Šefčovič

Evropská unie chystá protiopatření k clům, která chce na dovoz z EU zavést americký prezident Donald Trump. Zároveň je připravena k jednání, řekl dnes europoslancům viceprezident Evropské komise (EK) Maroš Šefčovič, který je zároveň komisařem pro obchod.



Šefčovič na plenárním zasedání EP ve Štrasburku řekl, že oznámená cla na dovoz zboží do USA jsou neodůvodněná a ekonomicky nesmyslná vzhledem k obchodní provázanosti mezi EU a Spojenými státy. "Cla jsou daně, špatné pro podnikatele, horší pro spotřebitele,“ řekl s tím, že celní válka povede k inflaci a zvyšování nákladů pro obyvatele.



"Vždy budeme chránit naše zájmy, pokud jsou to neodůvodněná opatření. Zvažujeme rozsah právě oznámených opatření. Budeme reagovat pevným a přiměřeným způsobem protiopatřeními," řekl Šefčovič. Dodal, že EU je zároveň připravena s USA "konstruktivně vyjednávat" a hledat "vzájemně výhodná řešení".



EU má podle Šefčoviče vzhledem k otevřenosti své ekonomiky zájem na udržení světového obchodu, který je založený na pravidlech. Proto chce "revitalizovat" fungování Světové obchodní organizace (WTO). Unie nadto hodlá dál rozšiřovat svou síť smluv o volném obchodu, kterých má nyní uzavřených 44 s celkem 76 zeměmi. V této souvislosti zmínil dokončená jednání s jihoamerickým ekonomickým blokem Mercosur a dále se Švýcarskem či Mexikem. Zaměřit své úsilí nyní hodlá EU na Indii, Indonésii či státy Perského zálivu.

EU podle Scholze bude na americká cla na ocel a hliník reagovat jednotně



Evropská unie bude reagovat jednotně na zavedení cel na dovoz oceli a hliníku do Spojených států, které avizoval americký prezident Donald Trump. V posledním projevu ve Spolkovém sněmu před volbami to dnes řekl německý kancléř Olaf Scholz.



"Pokud nám USA nedají žádnou jinou možnost, pak na to Evropská unie bude jednotně reagovat," uvedl Scholz. Jako největší trh světa s 450 miliony obyvatel podle něj na to má EU sílu. "Doufám ale, že zůstaneme bludné cesty cel a proticel ušetřeni. Obchodní války připravují v konečném důsledku o blahobyt obě strany," dodal.



Scholz dnes ve Spolkovém sněmu hovořil v poslední den jeho plenárního zasedání před předčasnými volbami, které se uskuteční v neděli 23. února. V projevu Němce připravoval na těžké časy, které zemi podle něj čekají, a to kvůli pokračující válce na Ukrajině i Trumpovu nástupu do funkce. Slíbil zároveň, že jimi Německo úspěšně projde, "pokud teď špatně nezahneme". Kategoricky kancléř vyloučil povolební spolupráci s krajní pravicí, obrátil se přitom na poslance AfD. Kritizoval také opoziční CDU/CSU a jejího předáka Merze. S ním v čele budoucí vlády podle Scholze povolební spolupráce s AfD hrozí.

Zdroj: čtk