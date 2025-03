Automobilky padají kvůli zaváděným clům, výjimkou podražené Ferrari. Trhy v zámoří rostou díky rychlejšímu než očekávanému růstu ekonomiky

Akcie v USA mírně rostou poté, co údaje ukázaly rychlejší než odhadovaný hospodářský růst a zmírnily tak obavy z obchodní války s tím, jak prezident Donald Trump prosazoval cla na výrobce automobilů. Indexy: S&P 500 +0,3 %, NASDAQ 100 +0,2 %, DJIA +0,1 %.



Americká ekonomika rostla ve čtvrtém čtvrtletí rychleji, než se původně odhadovalo, a to díky výraznému nárůstu zisků podniků.

Hrubý domácí produkt se v období od října do prosince vyvíjel anualizovaným tempem 2,4 %, ukázala ve čtvrtek zveřejněná třetí čísla Úřadu pro ekonomickou analýzu. Federálním rezervním systémem preferovaný ukazatel inflace - cenový index výdajů na osobní spotřebu bez potravin a energií - byl revidován směrem dolů na 2,6 %.

Index S&P 500 rozšířil odraz od propadu, kvůli kterému má americký akciový benchmark stále nakročeno k nejhoršímu čtvrtletí od roku 2023. Inc. a .com Inc. stály v čele růstu největších titulů.

Automobilky od Motor Corp. po Stellantis NV, Mercedes-Benz Group AG a Co. dostaly ránu.

Ferrari NV pak plánuje zvýšit ceny některých svých vozů až o 10 %, aby se vypořádala s nejnovějšími cly na automobily amerického prezidenta Donalda Trumpa. Italský výrobce ve čtvrtek uvedl, že jeho ziskové marže se mohou snížit, ale potvrdil svůj finanční výhled pro letošní rok a uklidnil investory. Akcie Ferrari v Miláně vzrostly až o 2,6 %.

Společnost CoreWeave Inc. hodlá snížit objem své primární veřejné nabídky akcií na přibližně 1,5 miliardy dolarů, uvedla osoba, která je s touto záležitostí obeznámena, což je důkazem toho, že nedávná volatilita akciového trhu snižuje poptávku i po velmi očekávaných úpisech.

Podle této osoby, která si nepřála být jmenována, protože jde o soukromou informaci, plánuje poskytovatel cloud computingu nabídnout investorům přibližně 37,5 milionu akcií po 40 dolarech za kus. To by bylo méně než původní plán 49 milionů akcií po 47 až 55 dolarech za kus, který mohl přinést až 2,7 miliardy dolarů.



Společnost Colt CZ Group SE zveřejnila předběžné finanční výsledky za rok 2024, které podtrhují její významnou pozici na trhu střelných zbraní a munice a zároveň reflektují vliv strategických akvizic i překážek na klíčových trzích.

Rok 2024 představoval pro Colt CZ rekordní období z hlediska tržeb, přičemž akvizice Sellier & Bellot (S&B) sehrála zásadní roli v růstu příjmů a provozní ziskovosti.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:17 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9773 0.2916 24.9992 24.8907 CZK/USD 23.1415 -0.2199 23.1920 23.0830 HUF/EUR 402.4618 0.4806 403.2591 399.8923 PLN/EUR 4.1886 0.0820 4.2015 4.1813

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8465 0.5341 7.8470 7.8027 JPY/EUR 162.9365 0.8948 163.0167 161.3775 JPY/USD 150.9215 0.3391 151.0910 150.0605

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8330 -0.1128 0.8373 0.8329 CHF/EUR 0.9527 0.3592 0.9542 0.9490 NOK/EUR 11.3365 -0.1128 11.3980 11.3332 SEK/EUR 10.8157 -0.0453 10.8500 10.7968 USD/EUR 1.0795 0.5397 1.0800 1.0736

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5855 -0.3332 1.5929 1.5825 CAD/USD 1.4299 0.0154 1.4331 1.4260